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拆股在即 Nvidia成南韓散戶最夯股 今年來持股額增近兩倍

新金礦愈來愈難尋 要維持穩定產量將愈來愈難

編譯易起宇／綜合外電
世界黃金協會表示，隨著找尋新礦脈變得愈來愈困難，全球黃金產量將愈來愈難繼續維持相同水準。 （路透）
世界黃金協會表示，隨著找尋新礦脈變得愈來愈困難，全球黃金產量將愈來愈難繼續維持相同水準。 （路透）

世界黃金協會（WGC）表示，由於黃金礦脈已愈來愈難找到，要維持金礦開採產量穩定成長將愈來愈困難。

CNBC報導，WGC首席市場策略師瑞德（John Reade）表示：「雖然2024年第1季開採量年成長率達到破紀錄的4%，但從整個大方向來看，我認為開採量事實上在大約2016、2018年左右就已趨於穩定，之後就從未有過任何成長。」

根據這家國際貿易協會的數據，2023年的全球黃金產量僅年增0.5%，2022年則年增1.35%，再前一年則為2.7%；2020年的黃金產量則出現十年來首次下滑，年減1%。

瑞德說：「經過大約從2008年開始的十年快速成長後，採礦業如今正為了維持穩定的產量成長上陷入困境。」

他表示，隨著許多可能潛藏礦脈的地區都被探勘完畢，要在全世界找到新的黃金礦藏已愈來愈困難。

WGC表示，大規模開採黃金是一項資本密集的工作，需要大量的探勘和開發，一座礦場在準備好生產前平均要花10到20年。

即使是在探勘過程中發現金礦，最後要發展成一座礦場的可能性也很低，全球發現到的金礦只有約10%含有值得開採的足夠蘊藏量。

瑞德表示，除了發現過程外，要取得政府許可也已愈來愈困難，這也讓開採更困難。礦業公司要取得營運所需的執照和許可，可能要花好幾年時間。

此外，許多位在偏遠地區的開採計畫，需要道路和水電等基礎設施，這也導致在興建這些礦場和籌資上增加成本。

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