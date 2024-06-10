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泰徵收旅客入境費 民間部門反彈 政府喊卡

財經新聞組／綜合報導

泰國原本計劃對入境泰國的旅客，隨機票徵收每人300泰銖（約新台幣264元）入境費，但泰國總理賽塔表示，由於民間部門反彈，新政府不考慮實施這項政策。

泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，用於發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全和醫療保護，之後因為新冠疫情爆發而暫緩。國家觀光政策委員會2021年1月通過對旅客徵收入境觀光費，由於當時疫情未趨緩，政策又遭旅遊業者詬病，因而遲遲沒上路。如今隨著觀光客快速回流，泰國內閣會議去年2月同意對入境旅客徵收觀光費，搭飛機入境旅客隨機票徵收300泰銖，原先預定去年6月上路，但又因技術性問題再度延宕。

以為泰黨為首的泰國聯合內閣政府去年9月上任，新內閣力拚觀光，推出許多政策刺激觀光，5月底更大幅擴增能免簽入境泰國的國家，免簽停留天數也從30天延長到60天。

泰國民族報報導，賽塔表示，會放棄這項前朝政府提出的政策。他認為，對旅客徵收入境費雖能增加短期收入，但多數意見都認為若不對旅客徵收這筆錢，旅客入境後會把錢花在其他活動上，進一步刺激經濟，反而能為政府增加更多收入。

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