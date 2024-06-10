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南韓IT外包瞄準東南亞 柬國薪資低成首選 緬甸、大馬也獲青睞

編譯吳孟真／綜合報導
南韓科技企業面臨人力短缺問題，正積極將外包觸角延伸至東南亞國家。（美聯社）
南韓科技企業面臨人力短缺問題，正積極將外包觸角延伸至東南亞國家。（美聯社）

南韓科技企業面臨軟體開發人才短缺，如今正加速資訊科技（IT）的境外外包，除了印度之外，積極將觸角延伸至東南亞國家。

韓國經濟日報報導，根據韓國貿易工業和能源部調查，2022年南韓有15萬122人在軟體領域就業，比該產業需求少6,374人，缺工率為4.2%，高於同期2.6%的整體缺工率，主要是疫後該領域薪資躍增所致。

此外，人工智慧（AI）和大數據等新技術的到來，也帶動了IT人才的薪資上漲。以南韓網路巨頭Naver為例，該企業2023年薪資支出為2.2兆韓元（16億美元），比2021年高出40.8%。

原先三星電子在越南設有一座研發中心；Lotte Innovate、Naver子公司Naver Labs、IT服務諮詢商Shinhan DS，以及DAOU IDC也都在越南設立辦公室，藉此將業務外包給當地的IT工程師。

但隨著當地的人力成本攀升，南韓的IT公司已把目光轉移至東南亞其他國家，例如柬埔寨、緬甸、以及馬來西亞。

因此，韓企在印度或越南等傳統IT服務外包重鎮以外的國家，積極找尋可以外包的軟體開發人員。

如今柬埔寨將超車越南，成為韓企最青睞的IT外包國家，主因該國相關人才快速增加，且薪資比南韓、甚至越南都要低許多。

儘管柬埔寨的系統軟體開發人員月薪已由五年前增加逾一倍，達到500~700美元，但仍比其他國家低。

南韓軟體開發商Mobile C&C柬埔寨分公司軟體開發主管尹正賢（音譯）說，「柬埔寨軟體開發人員的起薪是南韓的七分之一，且他們的技能和經驗正快速追上南韓同業」，他說，「以此薪資而論，當地工程師的表現令韓企相當滿意」。

相形下，越南中階軟體開發人員月薪介於2,500至3,000美元之間。而根據韓國軟體產業協會（KOSA）資料，南韓系統軟體開發人員平均月薪為4,250美元。

總部位於河內的韓國IT服務外包商TechValley執行長金度妍（音譯）另指出，東南亞國家頂尖的軟體開發人員薪資，目前是南韓的70%。

南韓 越南 東南亞

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