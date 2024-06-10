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印度電信大咖較勁星鏈 布局衛星網路服務

編譯陳律安／綜合報導
米塔爾麾下的巴提電信已通過所有必要的審核，在這場印度衛星聯網路賽取得領先。（路透）
米塔爾麾下的巴提電信已通過所有必要的審核，在這場印度衛星聯網路賽取得領先。（路透）

印度兩大億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）及米塔爾（Sunil Bharti Mittal）各自旗下的電信巨擘，都正準備部署衛星聯網服務，與試圖插旗印度市場的SpaceX星鏈（Starlink）一較高下，槓上美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，米塔爾掌舵的巴提電信（Bharti Airtel）與英法衛星通訊集團Eutelsat OneWeb的合資企業，最快在本月開始營運。安巴尼旗下信實工業與盧森堡衛星網路業者SES合組的JioSpaceFiber，也有望在年底前加入戰局。

營運星鏈的SpaceX一直都試圖插旗印度市場，但尚未獲得主管機關核准，還曾在2021年因未取得執照便與客戶簽約，遭地方政府譴責。印度總理莫迪去年訪問美國時，執掌SpaceX的馬斯克曾表達亟欲進入印度市場的意願，以服務沒有高速網路的偏遠地區。

米塔爾麾下的巴提電信已在這場印度衛星聯網路賽取得領先，已通過所有必要的審核，只待政府分配衛星頻譜後，即可上線營運。知情人士說，巴提電信正在洽談，在沒有傳統寬頻網路的偏遠地區，提供網路服務給印度陸、海軍。

安巴尼的信實工業則仍在等待印度太空產業主管機關IN-SPACe核准。信實可能在年度股東會上說明JioSpaceFiber全面投入營運的計畫，消息人士說，這場會議通常在8月舉行，安巴尼常在會中發表重大聲明。

然而，即便安巴尼與米塔爾搶在馬斯克之前獲得批准，可能難以匹敵擁有6,000多顆低軌衛星的星鏈，以及SpaceX在重複使用火箭領域幾近獨霸的地位。一名產業主管說，星鏈的布局完善，可以很快在印度啟用，但「他們沒有門路進入印度，因而大幅落後」。

日本自衛隊已開始試用星鏈，為兩艘海上自衛隊的訓練船隻配備星鏈的衛星天線，使智慧手機等裝置得以連上高速網路。海上自衛隊說，未來三年內打算在於約九成的水上船隻部署星鏈，藉由這項福利吸引年輕的兵源。

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