中國央行停買、聯準會降息預期減弱 金價跌破2300美元

紐約現貨金價7日重挫超過3%，跌破每英兩2,300美元價位，反映中國央行5月縮手停買黃金、聯準會降息預期減弱的兩大因素衝擊。（路透）

金價 7日跌破每英兩2,300美元價位，重挫超過3%，跌勢為近三年來最猛，因為美國5月就業報告比預期強，粉碎聯準會（Fed）近期降息的希望，而且報導傳出一年半來大買黃金的中國大陸央行 在5月縮手停買，助長看淡後市氣氛。

紐約黃金現貨價格7日收盤大跌3.5%，以每英兩2,293.78美元報收。全周金價跌幅將近1%，連續第三周收黑。

盛寶銀行首席大宗商品策略師韓森表示，美國5月非農就業人數勁增27.2萬人，遠高於預期，而且工資持續升高，澆熄市場對Fed提早降利率 的希望。

Fed決策官員曾表示，必須見到更多證據顯示通膨進一步滑向2%目標，才會考慮調降利率。黃金不孳息，通常利率下滑會提高黃金吸引力。

金價先前曾漲破每英兩2,450美元價位，創新高，但之後就因為Fed利率路徑不明，而陷入狹幅整理區間。

韓森在致客戶報告中另指出，彭博報導披露中國人民銀行（央行）5月暫停買進黃金，中斷之前一連18個月買進的趨勢，也讓金價一蹶不振。報導說，人行5月持有的黃金部位持平在7,280萬金衡英兩（troy ounce）。

他寫道：「我起初認為，作為過去一年來金價大漲的主要推手，中國距離停止買黃金還很遠。但面對破紀錄的高價，暫停買進也是人之常情。」

自2022年11月以來，人行一直大買黃金，世界其他央行也一窩蜂跟進。主要國家央行分散外匯存底，以及地緣政治緊張情勢升高和規避貨幣貶值風險，都使得央行買氣不輟。世界黃金協會（WGC）的資料顯示，今年第1季公家機構購金量升至紀錄高點，其中又以中國大陸是最大買主。

分析師認為，除非央行買盤再起且Fed降息展望改善，否則金價再創新高之路可能遭遇險阻。

道明證券分析師團隊則在致客戶報告中指出，人行暫停買進固然打擊金價，但未必表示買盤就此結束。報告寫道：「暫停買黃金，可能暗示回歸對價格較敏感的操作，畢竟金價已大漲。」

其他金屬7日行情同步下挫。白銀、白金、鈀金全面大跌，銀價重挫7%，寫下2021年2月來最大跌幅。銅價暴跌3.8%，跌到5月2日來最低；錫價跌幅為2022年10月來最大。