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澳洲再生能源投資回升 需加大力度達成2030年目標

中央社／雪梨8日綜合外電報導
澳洲的中間偏左政府的目標是在2030年底前，使澳洲有82%電力供應來自再生能源。但即使政府已承諾投入超過400億澳幣為新的風能、太陽能和電池計畫提供支持，目前仍遠未達到目標。圖為雪梨查茨伍德的一棟住宅公寓大樓前，可以看到一組相連的太陽能電池板。示意圖。（路透資料照）
澳洲的中間偏左政府的目標是在2030年底前，使澳洲有82%電力供應來自再生能源。但即使政府已承諾投入超過400億澳幣為新的風能、太陽能和電池計畫提供支持，目前仍遠未達到目標。圖為雪梨查茨伍德的一棟住宅公寓大樓前，可以看到一組相連的太陽能電池板。示意圖。（路透資料照）

澳洲潔淨能源委員會發布報告指出，澳洲對大型再生能源專案的投資今年第一季從去年的低點回升，但為達成關鍵的2030年潔淨能源目標，必須進一步加大投資力度。

路透報導，潔淨能源委員會（Clean Energy Council）在季度報告中寫道，今年第一季的大型再生能源專案投資總額為11億澳幣（約新台幣235億元），使12個月內的季度平均投資成長73%，達到6億5900萬澳幣。

今年第一季有5個容量共計為895千瓩（MW）的專案獲得融資承諾。

然而，這份報告指出，澳洲每年需要投資6至7百萬瓩（GW）容量，才能在2030年達到澳洲政府制訂的再生能源目標。

澳洲的中間偏左政府的目標是在2030年底前，使澳洲有82%電力供應來自再生能源。但即使政府已承諾投入超過400億澳幣為新的風能、太陽能和電池計畫提供支持，目前仍遠未達到目標，僅有40%電力來自再生能源。

達成再生能源目標也是實現巴黎協定（Paris Agreement）承諾的關鍵，澳洲政府承諾要在2030年底前將碳排量相較2005年水準削減43%。

澳洲潔淨能源委員會執行長松頓（Kane Thornton）在一份聲明中表示：「這些結果是令人鼓舞的訊號，代表著澳洲的潔淨能源轉型正朝對的方向發展，並正在復甦中。」

澳洲 投資 融資

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