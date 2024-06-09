夏日食品市場 甜口味城主流

各品牌致力將甜味和辣味結合打造成流行趨勢。圖為星巴克飲品。（IG）

夏天到了，美國各地氣溫上升，美國消費者的飲食口味也升溫。消費者勇敢向更大膽、辛辣、火爆的口味敞開味蕾，食品和飲料市場也樂於滿足這些需求。

舉凡沃爾瑪(Walmart)、目標市場(Target)、街角的 7-11 便利商店以及所有最近出售包裝食品的食品專賣店，最近貨架上的零食點心都變得更辛辣。

市場研究公司 Circana 包裝商品和餐飲服務業顧問萊昂斯·懷亞特(Sally Lyons Wyatt)表示，辛辣趨勢還將持續。

舉凡薯條、爆米花、漢堡乃至於冰淇淋、冷凍披薩、酒、星巴克 飲料甚至可口可樂 ，越來越多食品和飲料品牌藉由添加香料或者大膽的「甜辣」(swicy : sweet and spicy)風味、直接加熱等方式強化產品勁道。

萊昂斯·懷亞特認為，他這幾年深信「越勁辣越好」，通常是年輕消費者推動此一趨勢，如今大多數年齡層都擁抱大膽口味，年輕人仍居主導地位，包括千禧世代、Z 世代和最年輕的Alpha 世代。

如今雜貨店貨架似乎都被勁辣口味所包圍，事實上，這股辛辣風至少十年前已悄然蠢動，很多零食添加辣味，只不過直到最近，辛辣風吹向更多類食物，飲料添辣是新作法。

可口可樂2月推出多年來首見的全新永久性蘇打口味添加劑，口味是「可口可樂五香」；該公司研究發現，消費者嘗試加料飲料的意願提升，而且口味更大膽、複雜。

可口可樂將加料新飲料描述為傳統可樂口味與覆盆子和香料口味的混合體，有全糖和無糖兩種選擇。

從辛辣(spicy)到甜辣(swicy)

星巴克4月推出全新的限時加香檸檬水系列，有辣火龍果、辣鳳梨、辣草莓三種選擇，靈感源於結合甜味和辣味的「甜辣」趨勢。

各品牌致力將甜味和辣味結合打造成流行趨勢，想方設法延續辛辣趨勢。

星巴克表示，主打 Z 世代和千禧世代的提神飲料便是在混合物中添加星巴克辛辣粉來增強風味；今年春天還在美國星巴克推出限時熱蜂蜜飲料，用野花蜂蜜和辣椒製成。

萊昂斯·懷亞特認為，勁辣風有一股推動力，辣味和甜辣味食品銷售量和金額雙雙增加。

美國市場年輕且多元化 勁辣加倍

根據 Circana ，帶有「辣味」字樣的食品和飲料銷售額一年內增長 9%。

數據並顯示， 年輕族群喜歡大膽驚奇口味的比例明顯增加，25至34歲族群為11%，較2019年增加7%，18至34歲族群則增加4.7%。

人口結構變化是勇於嘗試大膽口味的重要動力。

趨勢預測和分析公司WGSN 食品飲料總監克里維( Jennifer Creevy)表示，美國族裔更趨多元，獲得更多全球食材和菜餚的機會隨之增加。Z 世代和 Alpha 世代等年輕人視野比前幾代人更全球化，對他們來說，辣椒脆片或莎莎醬就像蛋黃醬或番茄醬般，是普通調味料。

克里維又說，全球化程度提升也讓多元化音樂、娛樂和遊戲成為常態，連帶影響食物趨勢；例如韓劇和韓國流行音樂崛起，哈韓粉絲想品嚐韓國風味，因而帶動辛辣的辣椒醬，如今從菜餚到零食、飲料和甜點，辣椒醬無孔不入。

全球市場研究公司Mintel稱，近四年來，人們對越南和非洲美食的興趣也不斷增加。

新冠疫情更催化香料流行。

克里維說，疫情封鎖期間，人們無法外出旅行，因而渴望品嚐遙遠他方美食，再加上對於下廚越來越有信心，口味變得更大膽。

辣味也擴展到其他食品，糖果、冷凍食品、熟食以及披薩類食品的醬汁都更加甜辣。

隨著年齡增長 味蕾未必能適應辛辣

人類味蕾會隨著年齡增長而變化，能夠吃辛辣、甜辣食物到什麼時候？因人而異。

百事可樂擁有辣味 Flamin’ Hot 點心和飲料品牌，北美消費者2023年前往商店購買 Flamin’Hot 食品近 4 億次，比前一年增加31%，尤其受年輕、具冒險精神的消費者歡迎。

擁有 DiGiorno 冷凍披薩品牌的雀巢美國公司(Nestlé USA)也搶搭勁爆口味風，春季推出 DiGiorno 薄脆皮義大利 辣香腸披薩配麥克熱蜂蜜，另推出墓碑鎮酒館風格披薩(Tombstone taverrn-style pizza)，名為「the Primo」，添加義大利辣香腸、香腸、香蕉辣椒和紅洋蔥。

雀巢也推出最新的辛辣創新食品，包括 California Pizza Kitchen 的 Hot Honey Croissant Crust Pizza、Stouffer 的 Spicy Nacho Mac 和 Hot Pockets x Hot Ones。

Mintel 食品服務分析師辛格(Varchasvi Singh)認為，人們對勁辣食物的胃口和熱情不是一時的時尚，還將持續下去。