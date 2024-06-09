當代藝術市場爆發 亞洲作品受青睞

全球當代藝術市場正快速成長，主要受到新一代年輕亞洲藝術家崛起、以及中國大陸和其他新興經濟體的年輕收藏家購買力帶動。當代藝術品年度拍賣 總額，20年來翻漲25倍。

日經新聞報導，法國藝術市場資訊網站artprice.com數據顯示，全球2022年7月至2023年6月售出創紀錄的12.3萬件當代藝術作品，拍賣總額達23億美元，是20年前的25倍。當代藝術自本世紀以來，除了2008年金融危機那段時間以外，銷售穩健地持續成長。

同期中國大陸地區當代藝術品銷售的全球占比高達32%，直逼該類藝術品的最大市場美國。蘇富比日本 資深顧問石坂泰章說，中國富人正經歷世代交替，20至40多歲的人偏好當代藝術。

亞洲地區其他國家對當代藝術的興趣也與日俱增，拍賣行也看好當代藝術作品的需求在亞洲地區的成長趨勢。其中，蘇富比（Sotheby's）計劃在9月擴大香港辦公室，希望經常舉辦拍賣會。

同為亞洲國家，日本同期間當代藝術銷售額的全球占比不到2%，但專家看好當地市場潛力。日本SBI藝術拍賣會同期52億日圓（3,300萬美元）的交易總額，是十年前的十倍以上，且有60%的買家年齡在40歲以下。

野村資本市場研究所資深分析師竹下哲史指出，「據說資產超過3,000萬美元的超級富豪，會投入約5%的資產購賣藝術品、名表、名酒和其他物件」，有些富人也將藝術品視為多樣化個人投資 的機會。

在此同時，隨著藏家將焦點由傳統西方價值，轉向在種族、年紀和性別方面更多元的藝術家和題材之上，亞洲年輕藝術家的作品也愈來愈受歡迎。

日本福岡亞洲美術館館長岩永悦子說，亞洲當代藝術在1990年代並未引起市場太大的興趣，「如今卻受到全球美術館和藏家的青睞」，印度和印尼藝術家的作品，價格也高於以往。

但專家指出，投資當代藝術品收藏有其風險，因為無法保證作品未來會增值，且要找到藝術品的存放空間，或在沒有藝術史的專業知識下衡量作品價值，都有難度。此外，外界也擔心中國大陸經濟放緩，可能造成當地藝術市場停止成長。