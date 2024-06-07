台積電德國設廠 學者：當地反移民風氣不利徵才

德國學者表示，德勒斯登當地政黨對立問題嚴重，不利台積電發展。圖為德國綠黨議員莫斯勒在德勒斯登張貼競選海報時被一對右翼夫婦攻擊，他們將海報撕成碎片，並朝張貼者吐口水。(中央社)

台積電 決定與博世、英飛凌及恩智浦在德國 德勒斯登合資設廠。德國學者歐特爾7日表示，德勒斯登位於即將舉行地方選舉的東德，當地極右翼民粹主義盛，將造成極端反移民情緒，不利吸引高技術國際人才。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）下午舉辦研討會探討台灣在供應鏈的核心角色。歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）等學者出席。

歐特爾於回答提問時說，台積電在德勒斯登（Dresden）的發展能不能比照台積電熊本廠進度方面，當地政治因素被嚴重低估。

歐特爾說，東德邦地方選舉將登場，當地極右翼民粹主義及極右翼政黨的問題嚴重，將造成極端反移民情緒，不利吸引大量國際勞工。

「德勒斯登是秀麗的城市，但如果各位不想讓孩子在那裡上學，對於高技術國際人才來說，就不大有吸引力，而且我們的本地人才絕對不夠」。

歐特爾指出，歐洲要打造半導體供應鏈需要各方努力、政治意志及更多跨國投資。相關規畫可以納入位於跨境地區的歐洲大學，若干歐洲國家薪資較低也有助催生晶片 製造生態體系，「但這在我們家門口有一場大規模戰爭的情況下，是越來越難的」。

台積電去年8月宣布，將在德勒斯登成立歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company，ESMC），持股70%，博世、英飛凌、恩智浦（NXP）等歐洲半導體業者各入股10%。

就在台積電宣布在德勒斯登設廠的前一天，德國聯邦政府首度證實將提供50億歐元（約新台幣1752億元）的補貼，促成這個總金額逾100億歐元的投資案。台積電熊本廠則於今年2月開幕，年底量產後將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。

台積電決定落腳的德國薩克森邦（Saxony）首府德勒斯登位於歐洲中心，薩克森邦更是歐洲晶片製造商最集中的區域。法新社3月報導，當地位置優越、工業基礎成熟，政治問題卻成豬隊友。極右翼的德國另類選擇黨（AfD）在今年將舉行的歐洲和地區選舉前，民調支持率超過30%。

根據地區工業遊說團體「薩克森矽邦」（Silicon Saxony）估計，到2030年，薩克森的晶片製造商將需填補2萬5000個職缺，而當地適齡勞動人口將減少30萬人。