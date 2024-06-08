我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

軟銀結盟夏普攻AI資料中心 將買輝達最先進GPU

記者蕭君暉、編譯易起宇／綜合報導
日經新聞報導，軟銀計劃收購夏普堺工廠逾60%用地和設施，來興建AI資料中心。（路透）
日經新聞報導，軟銀計劃收購夏普堺工廠逾60%用地和設施，來興建AI資料中心。（路透）

鴻海集團轉投資的日商夏普（Sharp）旗下堺工廠要轉型為人工智慧（AI）資料中心後，已成日本企業爭取投資的目標，除了原本合作的KDDI，軟體銀行（Softbank）也要收購部分用地和設施，興建AI資料中心，成為第二家宣布在堺工廠規劃興建資料中心的業者。

軟銀已和夏普簽屬合作備忘錄，計劃取得堺工廠整個廠區約60%用地、以及用地內的面板工廠和供電及冷卻設施，打算在約44萬平方公尺的土地上，建造總建築面積75萬公尺的資料中心、電力容量超過150千瓩（MW）的資料中心，預定今年秋季左右開工興建，明年啟動全面營運。收購價格目前尚未敲定。

軟銀表示，雙方今年1月開始討論此案，「目標是取得廠區的土地、建物、電力供應設施、冷卻系統及其他資源，快速興建一座資料中心。」軟銀計劃，該資料中心用於自己的生成式AI開發和其他與AI相關的業務。

若最後達成協議，這座資料中心將完全由軟銀獨自營運。軟銀計劃向輝達（Nvidia）採購最先進的繪圖處理器（GPU），來提供發展生成式AI所需的算力，未來也打算租借給其他公司來開發和運作AI。

軟銀也計劃向大學、研究機構、企業提供資料中心算力，以滿足外部AI相關使用需求。 軟銀計劃利用乾淨能源，減少資料中心對環境的影響。軟銀和夏普也將考慮在未來與AI相關的業務中進行合作。

夏普本周已宣布攜手KDDI、Datasection與美超微計劃設立合資公司，要把堺工廠改造成亞洲最大規模的AI資料中心，預計採購1,000座搭載輝達（Nvidia）最先進的Blackwell架構GPU「GB200 NVL72」伺服器。此舉將使夏普順利轉型，鴻海也能擺脫夏普虧損壓力。

針對夏普的轉型，鴻海集團董事長劉揚偉之前表示，堺工廠做面板時，簽了長期電力合約，但產量不大，反而變成成本負擔，轉型AI資料中心時反變成優勢，因為大家都在找電力。

劉揚偉強調，整個大環境要做AI相關的應用，包括品牌也需要隨生成式AI而改變，夏普產品原以家用為主，接下來將延伸至手機、車用等。鴻海有相關的產品線，未來再結合AI算力，就能幫助夏普品牌快速轉型。

AI 夏普 鴻海

上一則

歐元區勞工薪酬飆升 歐洲央行：降息將更審慎

下一則

美國管控晶片 ASML：只會逼中國廠商造出更先進曝光機

延伸閱讀

不只KDDI 日經：軟銀要搶超過一半夏普堺工廠來蓋AI資料中心

不只KDDI 日經：軟銀要搶超過一半夏普堺工廠來蓋AI資料中心
鴻海營收衝高 上調Q2展望

鴻海營收衝高 上調Q2展望
晶片3巨頭齊聚COMPUTEX 輝達加碼投資台

晶片3巨頭齊聚COMPUTEX 輝達加碼投資台
宴請供應鏈 英特爾CEO：台灣為全球科技產業中心

宴請供應鏈 英特爾CEO：台灣為全球科技產業中心

熱門新聞

世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
紐約證券交易所。(美聯社資料照)

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

2024-06-03 11:21
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

2024-06-06 21:15

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法