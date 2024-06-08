歐元區勞工薪酬飆升 歐洲央行：降息將更審慎

歐元區第1季勞工薪酬加速攀升，GDP也終結萎縮，ECB決策官員普遍審慎看待未來進一步降息展望。（路透）

由於歐元區第1季勞工薪酬加速攀升，顯示工資上漲壓力仍頑強，6日才降息 1碼的歐洲央行 （ECB），決策官員普遍審慎看待未來進一步降利率 的展望，甚至有決策官員認為沒有下一次了。

7日出爐的ECB偏好指標顯示，第1季勞工薪酬年增5.1%，高於去年第4季修正後的4.9%，也高於經濟學家預測的4.6%。歐元區第1季國內生產毛額（GDP）也成長0.3%，終結去年第4季的萎縮。

此前，愛沙尼亞籍委員穆勒7日受訪時說：「央行決策必須謹慎而行，調降利率不宜倉促行事。」，他的愛爾蘭籍同僚馬克洛夫也表示，決策官員不確定往後ECB降息「能有多快，如果還會再降息的話」。德國央行也表示，今年的協商工資升幅預料將特別大，之後維持強勁成長，「通膨正時相當頑固，特別是服務業」。

上述發言凸顯出，儘管ECB 6日開了七大工業國集團（G7）的降息第二槍，與至今按兵不動的美國聯準會（Fed）分道揚鑣，但ECB內部對利率政策下一步該怎麼走，態度仍猶豫不決。唯一對6日降息決策提出異議的奧地利央行霍茲曼表示，決策官員對未來「更加審慎」。

市場交易員於是降低對ECB今年降息預測，如今認為年底前只會調降33個基點，相當於再降1碼，而且估計進一步降息機率減為三分之一。

ECB總裁拉加德發布的經濟預測顯示，歐元區通膨率可能費時更久才會降回2%的目標，令人質疑為何還堅持在此刻降息。拉加德則重申ECB往後決策仍將「以數據為憑」，並逐次開會討論。換言之，ECB利率路徑的下一步展望不明，鷹派官員尤其贊同這種做法。