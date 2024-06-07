黃仁勳擬賣60萬股輝達 總值逾7億 明年3月前脫手

黃仁勳將在明年3月底前最多脫手60萬股輝達股票。（路透）

輝達 （NVIDIA）5日股價再刷歷史新高，但申報資料顯示，根據執行長黃仁勳 預先設定的股票交易計畫，他將在明年3月底前，最多脫手60萬股輝達股票，依當前市價計算，總價值將超過7億美元。

由於輝達分割股票前股價劇烈震盪、據傳將遭美國反壟斷調查，再加上獲利了結賣壓出籠，輝達股價6日早盤跌逾1%。

MarketWatch報導，輝達在申報文件揭露，黃仁勳在3月14日採行了10b5-1交易計畫，預定在2025年3月31日前，最多出售60萬股股票，以輝達5日收盤價1,224.4美元計算，總價值將達7.35億美元。輝達拒絕發表評論。

10b5-1計畫在達到預設條件時，例如股價或交易量到某個水準，會自動執行交易，以免內部人士因掌握重大的非公開資訊。

黃仁勳最近一次出售輝達股票是在去年9月14日，當時他透過認股選擇權，以每股4美元的價位，取得29,684股股票。他將這批股票以每股平均455.75美元賣出，共落袋1,350萬美元。而他售股之後，輝達股價在不到九個月間又幾乎飆漲兩倍。

此外，由於輝達本周五收盤後將分割股票，投資人正加碼對輝達股票的短期押注，可能引發輝達股價的劇烈震盪。

芝加哥選擇權交易所數據顯示，在5日交易、預定本周五到期交易最熱絡的20檔選擇權中，有19檔都與輝達股票連結。BayCrest合夥公司分析師布爾表示，在5日約有價值2,830億美元的輝達股票選擇權易手，多於蘋果的187億美元。

另一利空為，紐約時報報導，美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已達成協議，將推動對輝達（NVIDIA）、微軟及OpenAI 等科技巨頭在人工智慧（AI）產業的主導地位，進行反壟斷調查。