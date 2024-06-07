歐洲央行鷹式降息1碼 未來仍「一切看數據」

ECB昨日決議降息1碼，符合經濟學家預期，同時上修今明兩年的通膨率預估。（歐新社）

歐洲央行（ECB）6日決議降息 1碼，合乎經濟學者預期，但未暗示接下來將更進一步降息，決策聲明表示未來仍「一切看數據」，但ECB上修今、明兩年的通膨率預估，被解讀為是一次「鷹式」降息，歐元匯價6日盤中升值0.3%。

ECB決議，調降主要的存款利率1碼至3.75%，再融資利率也降1碼至4.25%，邊際放款利率也降1碼到4.5%，決策聲明中指出，「基於對通膨展望，潛在通膨動能，及貨幣 政策傳輸機制力度的最新評估，認為在維持利率不變九個月之後，現在放緩貨幣政策約束應屬適當」。

不過，ECB並未暗示接下來是否會進一步降息，強調「儘管最近幾季頗有進展，但由於工資成長居高，使內部物價（上漲）壓力仍強，且到明年通膨仍將高於目標」，「決策委員會將繼續依循一切看數據，及每次會議逐次討論的作法，來決定適當的（利率）水位，及政策約束的持續時間」。

ECB也上修2024年整體通膨率預估0.2個百分點至2.5%，核心通膨率預估調升0.2個百分點至2.8%，明年整體與核心通膨率預估也分別調高到2.2%，並預估2026年為1.9%。ECB並上修2024、2025及2026年經濟成長率預估，分別為0.9%、1.4%及1.6%。

ECB也確認，今年下半年「疫情緊急購買計畫（PEPP）」持有的公債金額每月將縮減75億歐元。

總裁拉加德表示，ECB決心要使通膨率確定回降到2%的中期目標；只要是為達成這項目標所必須，ECB將維持足夠約束力的貨幣政策。決策委員會不會預先承諾特定的利率路徑。

她並預料歐元區經濟將繼續復甦，因為工資上升及貿易條件好轉將推升實質所得；而且由於全球產品及服務需求增加，使出口增強，也將支持未來幾季的經濟成長。領先指標顯示今年內工資成長將趨於溫和，企業也吸收一部分新增的勞動成本，有助於壓低通膨。她強調，降息的速度及時機必須審慎。

貨幣市場預期下次降息將在9月。歐元兌美元匯率一度升值0.3%，升幅之後收斂至升0.1%，報1.0884美元，德國公債10年期殖利率 上升4個基點至2.55%。