瑞信投資人為AT1債索賠還有續集 這次瑞士政府成了被告

瑞士信貸併歸瑞銀集團，5月底正式走入歷史。(路透)

瑞士信貸或許已走入歷史，但留下的爛攤子還未善了。瑞信的債券 持有人在紐約法院控告瑞士政府，指控去年瑞銀集團（UBS）去年紓困 瑞信時，瑞士政府竟決定將170億美元的債務全數註銷，要求賠償損失。

這是美國法院針對這兩大銀行併購案受理的首宗重大索賠案，代表投資 人的律師指控瑞士政府，在策劃這項併購中「不公地侵犯了持有這些工具者的財產權」。

這場紓困已引發歐、亞地區逾90億美元的法律索賠。大多數案件矛頭指向瑞士金融監管機構Finma，但也有債券持有人考慮對瑞士政府提出索賠。

這宗向紐約南區法院提起的官司，是Quinn Emanuel律師事務代表持有8,000萬美元瑞士信貸債券的投資人所提出的。去年，金融時報即報導這家律師事務所正擬定訴訟計畫。原告以自己合法財產遭到沒收為由，要求8,220萬美元的損害賠償，外加相關費用和利息。

這些投資人持有的是所謂額外一級資本（AT1）債券，是一種銀行資本工具。當發債銀行經營困難時，可以轉換為股權或減值。

投資者聲稱瑞信這類債券減值不公，尤其證券投資人竟還可以拿到33億美元。他們主張，此交易由瑞士政府撮合，減值是對他們財產權的非法侵犯。

Quinn Emanuel律師事務所資深合夥人暨主管Dennis Hranitzky 說：「瑞士放棄自己監管角色，變成一家私人投銀，將國家利益置於其法律義務之上，」「瑞士出於經濟民族主義的利益，忽視原可保障AT1債券持有人投資的其他選擇。」

主權國家成了被告對象相當罕見，這是因為很多國家都簽署相互投資保障協定。不過，瑞士並未參與許多AT1投資人所在的國家簽署這類條約，尤其是美國。