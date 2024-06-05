日經：英特爾和日晶片研發合作方將租用夏普LCD面板廠

夏普藉出租閒置的LCD面板廠的無塵室來增加額外的收入。(路透)

日經新聞報導，英特爾（Intel）和14家日本 合作夥伴將租用夏普 閒置的液晶面板廠作為先進半導體技術的研發中心 ，一面英特爾和協力廠商可以降低成本，一面夏普也可以取得額外的租金收入。

報導說，英特爾將和歐姆龍（Omron）、Resonac 和村田機械等14家供應商共同在夏普的LCD面板廠展開封裝在在後段晶片 的研發。

據報導，英特爾和夥伴公司將利用夏普現有的無塵室進行開發。位於三重縣的龜山和多氣的工廠將列為候選地點。

三重縣的這兩座廠生產中小型面板，夏普一直想辦法提高利用率。另外位於大阪附近的堺廠原本生產電視用大尺寸面板，因利用率降至約10%，迫使夏普決定在9月停廠。

鴻海（2317）轉投資的夏普也積極轉型，攜手日商KDDI、Datasection與美超微，將堺廠改造成亞洲最大規模的AI資料中心。

一般來說，LCD生產設備折舊攤提為五年，但像無塵室等其他工廠攤提年期長達 30 到 40 年，是可以重複使用來創造額外收益的理想對象。

其他公司也和日本的LCD面板製造商有類似的安排，像晶片製造商 Rapidus 在北海道產量產晶片，便利用自己廠區旁的精工愛普生LCD工廠的部分設施。