選舉衝擊 印度股匯重挫 墨西哥不利吸引外資

總理莫迪率領的印度人民黨意外未取得過半席位，印度股市4日應聲重挫。 （路透）

初步計票結果顯示，印度 執政黨意外在國會僅取得微弱過半席次優勢，震撼投資 人，印度股匯市4日應聲重挫，股市市值蒸發3680億美元，墨西哥 執政黨大獲全勝繼續引發無人制衡憂慮，披索盤中繼續重貶，拖累整體新興市場走低。

印度國會選舉的初步計票結果顯示，總理莫迪率領的印度人民黨（BJP）與盟友在下議院的543席中，預料將贏得293席，國大黨領導的在野聯盟預料將贏得超過220席，與出口民調顯示執政聯盟將保住多數席次的結果大相逕庭。最終結果將於4日稍晚或5日上午公布。

由於執政聯盟只贏得弱勢過半席次，印度人民黨本身也未如之前兩次大選一樣取得過半席位，將使下任政府一些經濟政策較難執行，並使莫迪必須更依賴較小的友黨。

分析師指出，初步計票結果對股市「絕對是」一大震撼，若印度人民黨未能取得過半席位，將令市場懷疑莫迪還有多少施政空間，也限縮印度股市的「莫迪題材」。

印度股市4日湧現沉重賣壓，孟買股市Nifty 50指數收盤大跌5.9%，為四年多來最大單日跌幅，印度盧比匯率也一度重貶0.5%至83.5250盧比。由於基礎建設是莫迪政府最重視的政策，因此基礎建設與國防類股領跌。

墨西哥披索4日盤中也續貶2.5%，為連續第二日重貶，因左翼執政黨「國家復興運動黨」候選人薛恩鮑姆以壓倒性票數當選，成為該國首位女總統，市場擔心她會推動不利市場的改革。

Touch資本市場公司總體分析主管胡德雷斯指出，印度和墨西哥的選舉結果顯示出現意外時，市場反應會非常劇烈，未來仍可能繼續波動，印股跌勢取決於執政聯盟的國會席次，披索貶勢則取決於政府能否安撫投資人。