涉違規取得量產認證 日本山葉發動機遭官方檢查

日本山葉發動機。(路透資料照)

日本 政府國土交通省承辦人員5日基於道路運送車輛法，前往位於靜岡縣磐田市的山葉發動機總公司檢查，成為這一波繼豐田 汽車後，第2家因涉違規取得量產認證遭官方檢查的業者。

日本靜岡放送（SBS）報導，山葉發動機被國土交通省認定，以違規方式取得大量生產汽機車等所必須的「型式指定」認證。

日本所謂的「型式指定」，是以確保大量生產車輛安全性等為目的，在道路運送車輛法中所規定的國家認證制度。

國土交通省4名承辦人員上午9時過後，進入山葉發動機總公司檢查。山葉發動機3款機車被官方認定以不當條件進行噪音檢測 等違規情事，已要求暫停1車款出貨。

研判進入山葉發動機總公司的承辦人員，將確認噪音檢測及喇叭測試數據相關文件等，也會聽取公司幹部與員工等人的說法。

山葉發動機在違規取得認證遭察覺後表示，已針對此次不當案例進行深刻反省。

有關目前暫停出貨的對象車款及過去已售出的車款，山葉發動機強調，「已經再度測試確認並不會對實際使用造成影響」。

國土交通省將基於檢查結果，研究是否對業者祭出要求防止類似案例再度發生的改正命令等行政處分。

包括豐田（Toyota）、馬自達（Mazda）、山葉（Yamaha）、本田（Honda）及鈴木（Suzuki）5家日本車商，日前應國土交通省要求進行調查後，承認為獲取產品認證而造假汽車性能測試，有關單位勒令停售部分違規車款，並要求稽查汽車是否符合安全標準。