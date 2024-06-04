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公債市場夯 多國公債因降息預期追隨美債上漲

編譯黃淑玲／綜合外電
多個國家公債4日追隨美債上漲，紐西蘭公債是其中之一。 （路透）
多個國家公債4日追隨美債上漲，紐西蘭公債是其中之一。 （路透）

全球多個國家的公債今（4）日追隨前一日走高的美國公債，也都上漲。市場押注美國聯準會（Fed）將提前降息，推升了主權債券的吸引力。

美國5月工廠活動縮減的最新經濟數據公布後，澳洲與紐西蘭的10年期公債殖利率雙雙下滑至少8個基點。數據顯示美國工廠活動以更快的速度減少，產出接近停滯。

在周二稍後將標售2.6兆日圓的公債之前，日本10年期公債殖利率下滑2個基點。南韓公債也上揚。

彭博資訊指出，全球債市重燃樂觀情緒，未來幾天要受到考驗，因為美國就將公布最新的就業數字。就業數據將看出美國的勞動力市場是否冷得足夠保證聯準會改採寬鬆政策。先前交易員認為現在寄望降息還太早，因為Fed主席鮑爾的談話強調需要有更多證據，支持通膨持續朝向2%目標，才會調降借貸成本。

加拿大皇家銀行資本市場駐雪梨宏觀利率策略師湯普森（Robert Thompson）說：「在愈發接近降息之際，投資人似乎很樂於大量逢低買進。」，他表示，降息的期待不只來自美國聯準會，本周還有歐洲央行、加拿大央行要宣布最新利率政策。市場希望開啟一輪降息循環。

美國10年期公債周一下跌11個基點，今天盤回升2個期基點到4.41%。今天稍晚發布的美國職位空缺數據如果不如經濟學家預期，有望再掀一波公債搶購潮。

殖利率 降息 聯準會

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