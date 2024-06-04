我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

全球航空業今年營收估增9.7% 但利潤微薄

編譯黃淑玲／綜合報導

國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空業營收比去年躍增9.7%至創新高的9,960億美元，逼近1兆美元，同時上修今年淨利預測18.7%到305億美元，較去年成長11.3%。不過，由於支出過多，業者的利潤相當微薄。

IATA祕書長華許（Willie Walsh）3日在杜拜舉行的年會說，2024年航空旅客數將達破紀錄的50億人次，人們對飛行需求未曾如此強烈。

就地區而言，IATA預估，北美是今年貢獻最多獲利的地區，金額達148億美元，歐洲可望有90億美元，中東約38億美元。亞洲的跨國航空旅遊則維持低迷，因為中國大陸市場仍低於疫前水準。此外，航空貨運也對全球經濟貢獻了8.3兆美元的貿易。

機票價格上漲以及旅客持續在疫後渴望旅行，推動了全球航空業今年營收與獲利成長。不過由於航空公司支出也增加，連帶壓低了利潤率。據IATA預測，今年全球航空業者的費用總和將達9,360億美元，年增率為9.4%，創下紀錄新高。該組織並預測，今年的投資資本報酬率為5.7%，比平均資本成本低約3.4個百分點。

華許說：「航空業正走在可持續獲利的道路上，但仍有很大差距需彌補。5.7%的投資資本報酬率遠低於逾9%的資本成本。」「在每位乘客身上只賺了6.14美元，顯示我們的利潤有多麼微薄。這在世界許多地方，可能連喝一杯咖啡都不夠。」

利潤 投資 咖啡

上一則

美5月製造業PMI加劇萎縮 歐亞持續復甦

下一則

美股下半年走勢 大小摩看法迥異

延伸閱讀

張信哲唱一半 蚊子入口…超驚人吞蟲史曝光

張信哲唱一半 蚊子入口…超驚人吞蟲史曝光
IATA估今年全球航空業淨利可達305億美元 較去年成長11.3%

IATA估今年全球航空業淨利可達305億美元 較去年成長11.3%
波音飛安危機震盪歐洲航空業 專家估今夏恐數百班次被取消

波音飛安危機震盪歐洲航空業 專家估今夏恐數百班次被取消
復甦旅遊業 金山擬暫免航空業著陸費 促降低機票價格吸客

復甦旅遊業 金山擬暫免航空業著陸費 促降低機票價格吸客

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標