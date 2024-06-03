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夏普堺工廠攜手KDDI 打造輝達驅動的AI資料中心

編譯黃淑玲／綜合外電
夏普（Sharp）傳出將與KDDI等日本企業合資，將堺工廠改為AI資料中心。 （路透）
夏普（Sharp）傳出將與KDDI等日本企業合資，將堺工廠改為AI資料中心。 （路透）

日經亞洲3日報導，台灣鴻海旗下的夏普（Sharp）將與日本電信業者KDDI合作，在把夏普在大阪附近的堺工廠轉型為採用輝達（NVIDIA）晶片的人工智慧資料中心。

日經說，夏普與KDDI周日（2日）同意開始磋商合資成立資料中心，其他多個投資人當中，包括日本的系統開發商Datasection。這宗合資案的規模以及股權分配等細節，目前還沒定案。

夏普與合資夥伴要成立的人工智慧（AI）資料中心，預定採購大約1,000台搭載Blackwell系列等新一代輝達GPU的伺服器。伺服器的採購將透過Datasection進行，Datasection和美超微（Super Micro）有合作關係。

Datasection表示，這座資料中心的Blackwell採購量，將會是亞洲最大之一。

夏普在堺的面板廠今年9月將關閉。KDDI將以這些AI伺服器建立並營運資料中心網路。資料中心將為開發者提供開發生成式AI所需的大型語言模型（LLM）。

夏普2009年投資大約4,300億日圓（以當前匯率約27億美元）建造堺工廠，卻一直苦於維持穩定營運，拖累夏普獲利。夏普5月宣布，將在今年9月關閉堺工廠。

夏普 AI 投資

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