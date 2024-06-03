攸關澳幣走勢 澳洲央行仍有升息風險 都怪通膨太頑固

澳洲央行被認為是除日本外，唯一仍面臨升息風險的主要已開發國家央行。（路透）

根據貨幣市場的走勢，若澳洲 通膨率沒有放緩，澳洲央行 今年可能別無選擇，只能恢復升息 ，在全球多數央行緊縮周期幾乎要結束之際，成為可能還面臨升息風險的少數央行之一。

除了直到今年才開始升息的日本外，澳洲是唯一貨幣市場預期還可能升息的已開發經濟體，理由包括澳洲當前的4.35%現金利率比其他已開發經濟體還要低，而且通膨比澳洲央行先前預測的更為頑固。

加拿大皇家銀行（RBC）駐澳洲首席經濟學家王素玲（Su-Lin Ong，音譯）表示：「澳洲央行對於通膨數據任何的上升意外情況都是不能容忍的」，如果第2季數據證實通膨減緩的趨勢已經停滯，那麼澳洲央行「會被迫升息，自始自終都是不情願地」。

澳洲第1季通膨數據比預期更熱，加速至年增3.6%。隔夜指數交換合約的交易價格顯示，澳洲央行在8月6日會議升息的機率達20%，而澳洲的第2季通膨數字將在7月31日出爐。至於降息則要等到2025年9月。

澳洲央行副總裁豪瑟（Andrew Hauser）向澳洲金融評論報表示，要讓物價降溫的壓力成為澳洲央行「頭號且主要的挑戰」。央行目標將通膨率降至2%至3%。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家上月將澳洲央行首度降息的預測時間從2024年延後至2025年，警告說，僅僅一份不佳的通膨報告，促使「修正我們的預測，納入一些額外的緊縮」。

如果再出現一份強勁的單季物價報告，將讓澳洲央行更加擔憂。澳洲央行已在5月會議恢復討論升息，同時表示不排除任何可能性。此時，正值澳洲整體經濟減緩、失業率上升且消費者支出疲軟。

澳洲央行已連續六個月維持利率政策不變，並且依然遵守仰賴數據的模式，根據央行的預測，澳洲通膨率要到明年才會回到目標水準。澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）已表明，願意維持耐心，她尋求在不扼殺經濟成長的情況下減緩通膨。

這也是為何多數經濟學家和市場仍預期澳洲央行將把利率維持在高檔更久，而非再度升息。央行本身已送出強烈訊號，表明要進一步緊縮政策的門檻很高，此前央行在2022年5月至2023年11月間升息13次，將借貸成本拉高至12年高點。

澳洲央行預定在6月18日舉行下一次會議，預料不會調整政策。在會議登場前，決策官員有機會評估其他數據，包括第1季GDP和新一輪就業市場數據。