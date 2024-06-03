我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

印度執政黨壓倒性勝選 股匯債看多

編譯林聰毅／綜合報導
多項出口民調顯示，總理莫迪（前）的印度人民黨，將在這次國會大選中獲得壓倒性勝利。（歐新社）
多項出口民調顯示，總理莫迪（前）的印度人民黨，將在這次國會大選中獲得壓倒性勝利。（歐新社）

在出口民調顯示總理莫迪的印度人民黨（BJP）將在這次國會大選中獲得壓倒性勝利後，印度股、匯及債市可望掃除不確定性籠罩的陰霾，喜迎執政黨大勝行情。

多項出口民調顯示，BJP領導的聯盟將在下議院全部543席中拿下353至401席次，不僅多於2019年的352席，也遠高於過半所需的272席。在4日公布計票結果後，自2014年以來掌權迄今的莫迪，可望續任總理五年。

這些民調預測可能使對近來股市波動感到惴惴不安的投資人吃了顆定心丸，因為他們擔心，投票率低且有好幾個邦的選情激烈，可能使BJP的席次遠不及莫迪設定的雄心勃勃目標400席。

BJP在取得這場壓倒性勝利後，將能推動多項對促進印度經濟成長至關重要的政策，有利於風險資產。杜拜Dalma資本管理公司投資長杜根說，民調預測的絕對多數席次規模，將使政府能夠繼續推動當前的政策計畫，「我們可以想像周一（3日）市場報酬率將有3%到5%」。

如果4日的開票結果與出口民調相吻合，分析師預期印度Nifty 50指數將創下新高紀錄。在外資謹慎看待印度國會大選結果之際，這個大盤指數上周跌近2%至22,531點。

Piper Serica Advisors創辦人兼投資長艾賈瓦爾表示：「外國投資人需要迅速回補空頭部位。」「如果執政聯盟拿下超過350個席次，那麼空頭部位的追加保證金可能使股市在3日飆破23,000點，創下歷史新高，並在4日逼近23,500點。」

印度上周末公布上年度經濟成長超過8%也將提振投資人信心。標普全球評級公司（S&P Global Ratings）日前暗示，可能調升印度的信用評等，有助於在摩根大通於6月底前將印度納入新興市場債券指數前提振金融市場。

Sapient Finserv總經策略和固定收益主管巴提亞說，選舉結果可能會進一步提振債市，因為在強有力政府領導下將會有更多財政紀律和總經穩定，債市將雀躍不已。

信託共同基金執行長巴格拉說，隨著與選舉結果有關的不確定性消逝，股、匯及債市應會有一波上漲行情。

道瓊社報導，印度上年度（今年3月底止）經濟成長率超過8%，是所有主要經濟體中成長最快；但經濟學家表示，印度經濟成長率可能被高估達2個百分點左右，其中一部分是因為低估了規模龐大的非正式經濟體系表現疲軟。另外還有其他指標，諸如私人消費與投資等，都是弱項。儘管政府調降企業稅，但企業界支出顯然未對經濟擴張做出明顯貢獻。

印度 投資 民調

上一則

洪水、野火頻傳 全球氣候變遷衝擊產險業

下一則

史坦普500權重 晶片類股最高超越軟體股

延伸閱讀

印度大選落幕 莫迪頭號對手保釋期結束 克里瓦爾：將回監獄報到

印度大選落幕 莫迪頭號對手保釋期結束 克里瓦爾：將回監獄報到
印度大選落幕 出口民調：執政黨大勝

印度大選落幕 出口民調：執政黨大勝
長達6周、分7梯次…印度國會大選落幕了 選委會6月4日開票

長達6周、分7梯次…印度國會大選落幕了 選委會6月4日開票
從茶販之子到封神 印度總理莫迪從政地位崇高

從茶販之子到封神 印度總理莫迪從政地位崇高

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度