印度執政黨壓倒性勝選 股匯債看多

多項出口民調顯示，總理莫迪（前）的印度人民黨，將在這次國會大選中獲得壓倒性勝利。（歐新社）

在出口民調 顯示總理莫迪的印度 人民黨（BJP）將在這次國會大選中獲得壓倒性勝利後，印度股、匯及債市可望掃除不確定性籠罩的陰霾，喜迎執政黨大勝行情。

多項出口民調顯示，BJP領導的聯盟將在下議院全部543席中拿下353至401席次，不僅多於2019年的352席，也遠高於過半所需的272席。在4日公布計票結果後，自2014年以來掌權迄今的莫迪，可望續任總理五年。

這些民調預測可能使對近來股市波動感到惴惴不安的投資 人吃了顆定心丸，因為他們擔心，投票率低且有好幾個邦的選情激烈，可能使BJP的席次遠不及莫迪設定的雄心勃勃目標400席。

BJP在取得這場壓倒性勝利後，將能推動多項對促進印度經濟成長至關重要的政策，有利於風險資產。杜拜Dalma資本管理公司投資長杜根說，民調預測的絕對多數席次規模，將使政府能夠繼續推動當前的政策計畫，「我們可以想像周一（3日）市場報酬率將有3%到5%」。

如果4日的開票結果與出口民調相吻合，分析師預期印度Nifty 50指數將創下新高紀錄。在外資謹慎看待印度國會大選結果之際，這個大盤指數上周跌近2%至22,531點。

Piper Serica Advisors創辦人兼投資長艾賈瓦爾表示：「外國投資人需要迅速回補空頭部位。」「如果執政聯盟拿下超過350個席次，那麼空頭部位的追加保證金可能使股市在3日飆破23,000點，創下歷史新高，並在4日逼近23,500點。」

印度上周末公布上年度經濟成長超過8%也將提振投資人信心。標普全球評級公司（S&P Global Ratings）日前暗示，可能調升印度的信用評等，有助於在摩根大通於6月底前將印度納入新興市場債券指數前提振金融市場。

Sapient Finserv總經策略和固定收益主管巴提亞說，選舉結果可能會進一步提振債市，因為在強有力政府領導下將會有更多財政紀律和總經穩定，債市將雀躍不已。

信託共同基金執行長巴格拉說，隨著與選舉結果有關的不確定性消逝，股、匯及債市應會有一波上漲行情。

道瓊社報導，印度上年度（今年3月底止）經濟成長率超過8%，是所有主要經濟體中成長最快；但經濟學家表示，印度經濟成長率可能被高估達2個百分點左右，其中一部分是因為低估了規模龐大的非正式經濟體系表現疲軟。另外還有其他指標，諸如私人消費與投資等，都是弱項。儘管政府調降企業稅，但企業界支出顯然未對經濟擴張做出明顯貢獻。