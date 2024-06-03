我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

洪水、野火頻傳 全球氣候變遷衝擊產險業

編譯陳律安／綜合報導

儘管保險業者數十年來已留意到氣候變遷風險，但洪水、野火等天災頻傳，仍令人措手不及，在全球部分地區造成產險業的危機。

英國金融時報（FT）報導，產險業這四年來飽受震撼，因天災造成的損失衝破1,000億美元。即便是2023年這種颶風相對沉寂的年頭，仍有37起損失至少10億美元的案例，改寫新高。

倡議團體Insure Our Future歐盟共同召集人基南說，保險業者的模型顯然並不管用，「我很訝異他們是怎麼向監管機關宣揚其『一切都在掌握中，我們多年來對此有因應的模型，到現在也是』的論調」。

再保險業者承受鉅額損失，直到兩年前緊縮承保條件才改觀，但這也導致原保險公司承受額外壓力。根據評級機構AM Best，美國產險與意外險業者，在2022年與2023年的承保損失均超越200億美元。美國最大家庭保險公司State Farm這兩年的淨損均超過60億美元，後來該公司暫停承接加州業務，同時也停止更新數萬張保單。

昆士蘭大學風險專家賈札布柯夫斯基說，保險模型難以精準評估氣候變遷所帶來的風險，「我懷疑將氣候風險納入承保模型，為保費帶來不確定性」。

產業專家認為，保險業者在評估氣候變遷風險陷於落後，有幾項原因。其一是，保險業者的保單為期一年，因此缺乏放眼長期的誘因。再者，由Verisk、穆迪的RMS等大型業者所提供的風險模型，難以反映氣候加速變遷對逐日損失的影響。這些業者優先考量「顯著危害」，例如颶風，而非野火和風暴等「次級危害」，後者的個別代價或許較輕微，直到衝擊開始擴大。

保險 氣候變遷 颶風

上一則

理財Q&A／新婚夫婦理財 注意6步驟、3訣竅

下一則

中國中部博覽會 尖端產品拚創新

延伸閱讀

應對野火 州府擴大與原民部落合作

應對野火 州府擴大與原民部落合作
洪水難治 市府擬購凱辛納公園周遭房屋

洪水難治 市府擬購凱辛納公園周遭房屋
自製富士山羅森模型 網友想拍就拍帶著走

自製富士山羅森模型 網友想拍就拍帶著走
中AI大模型開啟價格戰 通義千問減價97% 百度2產品免費

中AI大模型開啟價格戰 通義千問減價97% 百度2產品免費

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度