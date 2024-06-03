洪水、野火頻傳 全球氣候變遷衝擊產險業

儘管保險 業者數十年來已留意到氣候變遷 風險，但洪水、野火等天災頻傳，仍令人措手不及，在全球部分地區造成產險業的危機。

英國金融時報（FT）報導，產險業這四年來飽受震撼，因天災造成的損失衝破1,000億美元。即便是2023年這種颶風 相對沉寂的年頭，仍有37起損失至少10億美元的案例，改寫新高。

倡議團體Insure Our Future歐盟共同召集人基南說，保險業者的模型顯然並不管用，「我很訝異他們是怎麼向監管機關宣揚其『一切都在掌握中，我們多年來對此有因應的模型，到現在也是』的論調」。

再保險業者承受鉅額損失，直到兩年前緊縮承保條件才改觀，但這也導致原保險公司承受額外壓力。根據評級機構AM Best，美國產險與意外險業者，在2022年與2023年的承保損失均超越200億美元。美國最大家庭保險公司State Farm這兩年的淨損均超過60億美元，後來該公司暫停承接加州業務，同時也停止更新數萬張保單。

昆士蘭大學風險專家賈札布柯夫斯基說，保險模型難以精準評估氣候變遷所帶來的風險，「我懷疑將氣候風險納入承保模型，為保費帶來不確定性」。

產業專家認為，保險業者在評估氣候變遷風險陷於落後，有幾項原因。其一是，保險業者的保單為期一年，因此缺乏放眼長期的誘因。再者，由Verisk、穆迪的RMS等大型業者所提供的風險模型，難以反映氣候加速變遷對逐日損失的影響。這些業者優先考量「顯著危害」，例如颶風，而非野火和風暴等「次級危害」，後者的個別代價或許較輕微，直到衝擊開始擴大。