台灣科學技術協會東京辦演講會 探討台積電成功故事

台灣科學技術協會理事長楊馬田1日在東京舉辦以「護國神山台積電的崛起」為題的演講會，與會者人士包括服務於日本在地產學研機構如IBM、富士通、日本光寶科技、工研院日本事務所等，發言踴躍。（台灣科學技術協會提供）

為促進台日科技交流，台灣科學技術協會1日在東京舉辦2024年夏季演講會，邀請資深產業科技觀察家王百祿分享他30多年來對台灣半導體產業觀察，道出台積電 （TSMC）的成功故事及鮮為人知的背後花絮。

台灣科學技術協會新聞稿指出，王百祿擁有近身採訪台灣科技之父李國鼎、宏碁創辦人施振榮、台積電創辦人張忠謀、鴻海創辦人郭台銘，以及聯電創辦人曹興誠等多位影響台灣經濟產業發展的重要人物的經驗，在演講會上，王百祿從宏觀與微觀角度，以第一手資料深入淺出說明「護國神山」台積電的崛起。

王百祿表示，台積電這幾年來是國內外注目焦點，其一舉一動不僅牽動台灣股市變化，也影響全球主要產業供應鏈 營運。台積電如何崛起、如何甩開世界級大廠如三星電子（Samsung）、IBM、英特爾（Intel）等，備受關注。

他指出，是因為台積電37年來培養了1萬多名資深工程師部隊，每個人都具有執行各種客戶委託設計製造計畫的十八般武藝，這是其他半導體公司無法短期間迎頭趕上的原因。

再加上張忠謀建立的誠信、正直、承諾、創新、信任等公司文化，不斷地修正與實踐，不僅員工向心力強，同時也贏得客戶長期信賴，是台積電業務長紅與保持高利潤的理由。

主辦這場演講會的台灣科學技術協會理事長楊馬田開場致詞時，特別說明近2年台積電在日本 熊本設廠後，日本官民各界都非常期待，藉由台積電的投資能帶動日本半導體復甦發展。

楊馬田說，對於新上任的經濟部長郭智輝提出要與日本政府合作，規劃在九州設立半導體工業區，表示熱烈歡迎。在台日關係友善合作氣氛濃厚之下，期望協會會員發揮個人在日本網絡影響力，多多協助台灣企業在日本的業務發展。