OPEC+會議將登場 分析估可能延長減產政策至2024年底

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂，延長當前減產政策不失為一個可能的選項。（路透）

石油 輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂，延長當前減產政策不失為一個可能的選項。

法新社報導，沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織12個成員國和俄羅斯 主導的10個產油盟國，原定昨天在OPEC維也納總部召開半年一次的例行會議。

不過，OPEC+上週決議改成格林威治標準時間11時（美東時間2日上午7時）線上舉行這場會議，但部分國家被要求於會議前派遣官員到沙國首都利雅德。

分析師們告訴法新社，面對地緣政治不確定性，OPEC+的22個國家可能選擇謹慎因應，將當前的減產行動延長至今年第3季，甚至是到今年底。

OPEC+從2022年底以來開始減少供應石油，試圖阻跌油價。OPEC+各國目前透過聯盟整體減產和額外的自願減產，每天減產約600萬桶石油。

瑞士的瑞訊銀行（Swissquote Bank）市場分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）認為，今天這場會議也可能會決定「調整部分國家的生產配額」。

跟OPEC關係密切的一位專家告訴法新社，趕赴利雅德的OPEC+部分國家官員可能希望爭取更多生產配額，以利增產石油。

國際傳真社（Interfax）的哈薩克 分社報導，哈薩克能源部長薩特卡列夫（Almasadam Satkaliev）證實他人已在利雅德。

科威特石油部的消息人士透露，科威特也會派代表前往利雅德。另外，根據彭博（Bloomberg News）報導，伊拉克和俄羅斯預料也將派出高層官員到利雅德。