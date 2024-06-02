我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列大遊行今登場 紐約警方嚴陣以待

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

OPEC+會議將登場 分析估可能延長減產政策至2024年底

中央社／維也納2日綜合外電報導
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂，延長當前減產政策不失為一個可能的選項。（路透）
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂，延長當前減產政策不失為一個可能的選項。（路透）

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）預計今天召開線上會議並就生產政策展開討論，隨著地緣政治和經濟層面的挑戰使油市烏雲罩頂，延長當前減產政策不失為一個可能的選項。

法新社報導，沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織12個成員國和俄羅斯主導的10個產油盟國，原定昨天在OPEC維也納總部召開半年一次的例行會議。

不過，OPEC+上週決議改成格林威治標準時間11時（美東時間2日上午7時）線上舉行這場會議，但部分國家被要求於會議前派遣官員到沙國首都利雅德。

分析師們告訴法新社，面對地緣政治不確定性，OPEC+的22個國家可能選擇謹慎因應，將當前的減產行動延長至今年第3季，甚至是到今年底。

OPEC+從2022年底以來開始減少供應石油，試圖阻跌油價。OPEC+各國目前透過聯盟整體減產和額外的自願減產，每天減產約600萬桶石油。

瑞士的瑞訊銀行（Swissquote Bank）市場分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）認為，今天這場會議也可能會決定「調整部分國家的生產配額」。

跟OPEC關係密切的一位專家告訴法新社，趕赴利雅德的OPEC+部分國家官員可能希望爭取更多生產配額，以利增產石油。

國際傳真社（Interfax）的哈薩克分社報導，哈薩克能源部長薩特卡列夫（Almasadam Satkaliev）證實他人已在利雅德。

科威特石油部的消息人士透露，科威特也會派代表前往利雅德。另外，根據彭博（Bloomberg News）報導，伊拉克和俄羅斯預料也將派出高層官員到利雅德。

石油 哈薩克 俄羅斯

上一則

漲完了 策略師估史坦普500年底前0報酬

延伸閱讀

沙烏地任命逾十年來首位駐敘利亞大使

沙烏地任命逾十年來首位駐敘利亞大使
路透：特斯拉上海廠3~6月計畫減產Model Y至少20%

路透：特斯拉上海廠3~6月計畫減產Model Y至少20%
沙烏地王儲會晤蘇利文 討論雙邊協議加薩問題

沙烏地王儲會晤蘇利文 討論雙邊協議加薩問題
中媒：內地客不來 香港情懷不能一直當飯吃

中媒：內地客不來 香港情懷不能一直當飯吃

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染