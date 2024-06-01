我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

AI需求旺 南韓4月晶片庫存降幅 10年來最快

編譯吳孟真／綜合報導
全球市場正加速購買人工智慧（AI）發展所需設備，使晶片供不應求的現象加劇。南韓4月晶片庫存大幅下降，速度為十年來最快。(路透)
全球市場正加速購買人工智慧（AI）發展所需設備，使晶片供不應求的現象加劇。南韓4月晶片庫存大幅下降，速度為十年來最快。(路透)

全球市場正加速購買人工智慧（AI）發展所需設備，使晶片供不應求的現象加劇。南韓4月晶片庫存大幅下降，速度為十年來最快。

彭博資訊報導，南韓統計局31日公布，4月國內晶片庫存較去年同期減少33.7%，是2014年底以來最大減幅，也是連續第四個月下降。

在此同時，4月晶片產量年增22.3%，低於前一個月的增幅30.2%；工廠出貨量的年升幅為18.6%，也較3月的16.4%放緩。

南韓將於6月1日公布最新一期的出口數據。彭博訪調經濟學家預測南韓5月出口年增15.4%，大於4月的13.8%增速。

在2013至2015年記憶體晶片需求大幅成長的時期，庫存約有一年半未增加；2016至2017年間，庫存持續減少將近一年。南韓央行表示，受到「AI熱」的推波助瀾，這一輪的晶片熱潮，預計至少持續到明年上半年。

南韓擁有兩家全球最大的記憶體晶片廠。為了和輝達競爭，兩家公司正加緊研發更先進且有利可圖的記憶體，尤其是高頻寬記憶體（HBM）。

半導體產業是南韓經濟的重大支柱，負責帶動在先進設備和工業建設方面的投資。隨著晶片出口今年第1季年比達到二位數的成長速度，南韓經濟較前一季成長1.3%，遠高於市場預期的0.6%。

南韓央行上周大幅調高今年經濟成長預測，反映優於預期的經濟表現，同時維持基準利率不變，但並未上修全年通膨預測。

南韓 晶片 央行

上一則

美4月個人消費支出持平 通膨恐比預期更久

下一則

美超微梁見後：在台擴充是首選 盼新園區短期內拍板

延伸閱讀

金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」

金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」
揪團抗衡AI霸主輝達 美國八大科技業者合力開發 這回衝著這項技術

揪團抗衡AI霸主輝達 美國八大科技業者合力開發 這回衝著這項技術
南韓釜山超市大爆炸 百罐瓦斯瓶被點燃引爆黑煙直竄

南韓釜山超市大爆炸 百罐瓦斯瓶被點燃引爆黑煙直竄
動作頻頻 北韓連3天干擾南韓海上GPS

動作頻頻 北韓連3天干擾南韓海上GPS

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15
賓州大學和ChatGPT製造商OpenAI的研究人員發現，會計師、數學家、口譯員、​​作家等職業最容易受到生成式AI ChatGPT影響。（路透）

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

2024-05-27 08:03

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴