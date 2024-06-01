俄、烏、澳洲乾旱 小麥價格飆 市場再憂糧價上漲

烏克蘭和俄羅斯部分地區5月氣候異常乾旱，本季小麥收成將大幅減少。（路透資料照片）

烏克蘭 和俄羅斯 部分地區5月氣候異常乾旱，本季小麥收成將大幅減少，芝加哥 小麥價格過去一個月寫下俄烏戰後最大漲幅，重新點燃市場對糧價上漲的恐懼。

彭博資訊報導，今年在農作物生長的關鍵月份，俄烏兩國的小麥卻呈現乾枯狀態，而無預警的霜害，也使大面積將近成熟的小麥受損。幾周後就是收成季節，產量有望復原的機率很小。

俄羅斯和烏克蘭的小麥出口量占全球近三分之一，儘管小麥價格已從兩國開戰之初的紀錄高點下降許多，但天氣造成的損害，又再度造成行情波動。芝加哥小麥期貨5月至今累計大漲13%，單月漲勢是2022年2月俄烏開戰以來最大幅度。

烏克蘭穀物協會表示，本季小麥收成預期為1910萬公噸，是十年來最少。俄國媒體指出，由於5月初的霜害使數十萬公頃的農作物受損，政府可能發布全國性的糧食危機。分析師也將全球最大小麥出口商的5月產量預測調降逾10%。

俄羅斯農產品供應商Grainrus估計，零度以下氣溫已摧毀40%的冬季小麥種植區。該公司分析師貝彬預期，俄國南部羅斯托夫（Rostov）農地的收成將比初估少20%。

在其他小麥產地方面，澳洲目前也遇上乾旱氣候，而印度可能在本收成季成為小麥淨進口國，兩項因素都推升小麥價格。美國農業部表示，下一季全球小麥庫存預期將降至九年來最低點。

在乾旱、霜害和暴雨等不良天候引發市場對小麥、咖啡豆等作物歉收的擔憂之際，一項追蹤主要農作物價格的指數已收復今年來跌幅，再度引發糧食通膨疑慮。

彭博資訊日前報導，追蹤九項農作物大宗商品的彭博農業現貨指數，已上漲至比去年同期還高的水準，更創去年7月來最高單周漲幅。

雖然這項指數距離2022年高峰還有一大段距離，但由於市面上生鮮食品價格已凍漲一段時間，這波漲勢最終可能導致從麵包到飲料等食品的消費者物價上漲。

滙豐首席全球大宗商品經濟學家布洛克斯漢說，氣候變遷和地緣政治擔憂可能持續推升農作物價格。