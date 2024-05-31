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全球主權債發行額飆高 美歐英6月淨規模上看3400億

編譯葉亭均／綜合報導
全球債市6月將面臨今年來最高的主權債券淨發行額，此時降息前景不明，這考驗投資人迄今對債券的強烈興趣。（美聯社）
全球債市6月將面臨今年來最高的主權債券淨發行額，此時降息前景不明，這考驗投資人迄今對債券的強烈興趣。（美聯社）

全球債市6月將面臨今年來最高的主權債券淨發行額，此時正值經濟數據讓降息前景不明，這會考驗投資人迄今對債券的強烈興趣。

法國巴黎銀行的數據顯示，隨著贖回量下滑且各國央行繼續減持債券，美國、歐元區國家和英國的公債淨發行規模可能攀升至3,400億美元。

儘管分析師預期，市場將吸收掉這些供應，但它可能會增添債券殖利率的上行壓力，並嚇退那些希望降息能刺激今年債市反彈的投資人。

美國29日的兩場公債標售狀況疲軟，或許就是早期訊號，顯示市場難以維持樂觀。先前強勁的經濟數據已促使交易人士延後對各國央行展開降息時間的押注。

法國巴黎銀行歐洲G10利率策略主管德庫爾塞爾表示：「我們仍需要吸收大量新債供應。」她說，歐元區6月淨發行量將為今年以來第二高，然而即便歐洲央行可能會降息，但她對於在6月購買長債仍持謹慎態度，原因是經濟復甦且債市供應強勁，「我們非常清楚，隨著6月到來，殖利率可能走高，尤其是在歐洲」。

已開發市場政府仍在大量舉債，以便協助國內經濟從疫後與俄烏戰爭引發的能源危機衝擊復甦。今年美國、英國和歐洲議會的選舉也提高繼續支出的壓力。

但同時間，多家央行正透過量化緊縮政策減少債券持有量。聯準會每月允許950億美元的公債和抵押擔保債券（MBS）到期而不會買進新債來替換，而英國央行正積極向市場出售債券。

迄今，投資人一直積極入市，英國3月發行30年期通膨連動債券的需求量創紀錄新高。法巴銀指出，歐元區國家已借助投資人的熱情，完成今年53%的債券發行計畫。

Lazard資產管理公司全球固定收益共同主管韋德納表示：「迄今新債的發行都被市場良好消化了，這有點令人驚訝。」他說，在經歷多年接近零報酬之後，許多投資人現在被更高的收益率、以及各家央行啟動寬鬆周期後債券價格可望上漲所吸引。

6月新債淨供應量的增加，主要是由於到期債券數量下降，因此投資人在未收回本金的情況下，可在一級市場上再投資的現金減少。

韋德納說：「這種（錯配）從來不是個大問題。我認為，銀行…將吸收總供應量的很大一部分，因為它們很清楚隨後一個月的贖回量會更高，讓它們能夠準備好進行出售。」

債券 投資 央行

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