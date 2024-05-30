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日經：日政府將規定受補助的晶片業應確保技術不外流

編譯劉忠勇／綜合外電

日經新聞報導，日本政府將規定半導體和工具機在內關鍵產業，凡爭取官方補助者，必須具有防備技術外流境外的措施。

納入技術轉移規定的產業有五個領域：半導體、先進電子元件、電池、飛機組件，以及工具機和工業機器人。

報導說，經濟產業省將發布針對這些產業修訂的指導原則，這是依據2022年經濟安全法規範12個關鍵材料的一環。新規定目的是要保持日本在晶片製造材料和飛機所用的碳纖維等先進技術方面的國際競爭力。

凡申請補貼的業者，首先要聲明需要保護的「核心技術」。

經產省所列的防護條款，包括要儘可能減少參與關鍵材料製造的人數，並要求相關人員離職時簽署承諾不移除敏感技術的合約。

凡與企業夥伴分享技術的業者，各方都必須簽署保密協議。各方也必須限制參與關鍵技術的人數，並對這些員工實施監控。

業者若希望在海外製造或擴大生產關鍵技術，必須事前徵詢經產省。此條款也有避免此類技術依賴進口的用意。

報導說，先進半導體製造商若希望將海外產能增加5％以上，必須通知經產省。傳統半導體若海外產量增加超過10％，也得遵守這個規定。

若違反上述防護措施，接受補助企業可能就得退還補助。

美國晶片法也規定，補助對象十年內不得擴大對中國大陸、俄羅斯和其他「關注國家」的產能。違規者必須退還補助。

台積電在美日兩地設廠均拿到官方的補助。

報導說，經產省也計劃擴大對技術的出口管制，只要是日本在全球握有顯著市占率的技術，不論軍用民用，均在管制之列。

日本 晶片 台積電

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