日經：日政府將規定受補助的晶片業應確保技術不外流

日經新聞報導，日本 政府將規定半導體和工具機在內關鍵產業，凡爭取官方補助者，必須具有防備技術外流境外的措施。

納入技術轉移規定的產業有五個領域：半導體、先進電子元件、電池、飛機組件，以及工具機和工業機器人。

報導說，經濟產業省將發布針對這些產業修訂的指導原則，這是依據2022年經濟安全法規範12個關鍵材料的一環。新規定目的是要保持日本在晶片 製造材料和飛機所用的碳纖維等先進技術方面的國際競爭力。

凡申請補貼的業者，首先要聲明需要保護的「核心技術」。

經產省所列的防護條款，包括要儘可能減少參與關鍵材料製造的人數，並要求相關人員離職時簽署承諾不移除敏感技術的合約。

凡與企業夥伴分享技術的業者，各方都必須簽署保密協議。各方也必須限制參與關鍵技術的人數，並對這些員工實施監控。

業者若希望在海外製造或擴大生產關鍵技術，必須事前徵詢經產省。此條款也有避免此類技術依賴進口的用意。

報導說，先進半導體製造商若希望將海外產能增加5％以上，必須通知經產省。傳統半導體若海外產量增加超過10％，也得遵守這個規定。

若違反上述防護措施，接受補助企業可能就得退還補助。

美國晶片法也規定，補助對象十年內不得擴大對中國大陸、俄羅斯和其他「關注國家」的產能。違規者必須退還補助。

台積電 在美日兩地設廠均拿到官方的補助。

報導說，經產省也計劃擴大對技術的出口管制，只要是日本在全球握有顯著市占率的技術，不論軍用民用，均在管制之列。