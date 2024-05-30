工會喊罷工 三星半導體新主管促員工合力打拚

全國三星電子工會29日在公司首爾總部前，舉行記者會宣布下周開啟第一階段罷工，要求資方提高薪資。 （歐新社）

就在南韓三星 電子工會提出要在下周展開罷工之際，多個外國英文媒體今（30）日曝光三星新任半導體部門主管全永鉉的內部談話。他對員工說，感到自己責任重大，敦促員工在AI 時代與他一起共同努力克服挑戰，讓公司重獲頂尖半導體企業地位。

三星電子21日意外宣布撤換半導體部門主管慶桂顯，改由記憶晶片 老將全永鉉接任，希望可以成功化解三星在人工智慧（AI）晶片開發落後所產生的「晶片危機」。全永鉉鼓舞員工：「（AI）時代讓我們面臨很大挑戰，但我們如果能夠採取正確方向和反應，它就會成為前所未有的全新機會。」

全永鉉在三星半導體部門的艱困時刻承擔重任，去年這部門虧損15兆韓元（109億美元），並且在高頻寬記憶晶片（HBM） 的研發方面，落後對手SK海力士。HBM晶片因為應用於訓練AI模型，正在爆炸性地成長。

現在工會又將發動公司55年歷史以來的首次罷工，周三（29日）三星股價挫跌逾3%。

投資人現在愈來愈擔心三星要如何因應SK海力士的競爭。海力士最近財報顯示，公司營收出現至少是2010年以來的最快速成長。今年以來，SK海力士的股價已大漲約40%，而三星下跌約5%。