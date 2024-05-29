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日央行為國庫貢獻2兆多日圓 刷新紀錄 獲利來自ETF和債券利息

編譯季晶晶／綜合外電
日本央行2023年度獲利扣除特定費用和稅款後，上繳國庫的金額是創紀錄的2.17兆日圓。(路透)
日本央行2023年度獲利扣除特定費用和稅款後，上繳國庫的金額是創紀錄的2.17兆日圓。(路透)

日經報導，日本央行2023年度為國庫貢獻了創紀錄的2.17兆日圓（約140億美元），儘管較高的利率讓外界擔憂央行未來的財政。

日本央行的獲利在扣除特定費用和稅款後，通常要上繳國庫。在截至3月31日的一年裡，上繳金額多了大約10%。

央行獲利來自為對抗通縮而在非常規貨幣政策下買進並持有的EFT和債券。ETF獲利的部分原因是上市公司增加股息發放。央行還從日本政府債券獲得了更多利息。截至上年度末，央行持有的日本公債帳面價值為589兆日㘣。整體而言，央行營業利潤高達創新高的4.64兆日圓。

外界很擔心央行未來的利息支出。央行在3月結束了負利率政策，目前向私營部門金融機構存款支付0.1%的利率，將政策利率引導至正值。更高的利率意味更多的利息支出，將抵消央行在債券殖利率上升後的獲利，恐致蒙受損失。即使只是上繳國庫的金額減少，也將影響政府財源。

野村綜合研究所的Takahide Kiuchi依據去年度上半年數據預測，當政策利率達到0.6%左右，日本央行可能出現經營虧損，負債比資產多出2.8%。但就目前的政策利率而言，這個狀況似乎不太可能發生。

央行 殖利率 日本

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