高盛調高全球原油需求預測 估至少還要十年才會攀峰

高盛分析師團隊已提高全球原油需求預測。（美聯社）

高盛 分析師團隊已提高全球原油需求預測，並預期石油 需求至少還要十年才會攀抵高峰。

高盛以巴達爾（Nikhil Bhandar）為首的分析師團隊認為，全球原油需求將加速至2034年，在2040年前還將會有一段「長期高原期」，「我們的看法比評估原油需求將在2030年前攀峰的國際能源總署（IEA），還要更樂觀」。

高盛提高2030年的全球原油每日需求預測250萬桶，調高到每日1億850萬桶，基本情境為原油需求會在2034年時攀至每日1.1億桶的高峰，「之後，我們預測到2040年的需求年均複合成長率將溫和下滑0.3%」，汽油需求則預料會在2028年到達高點，若電動車 採用速度減慢，可能讓原油需求的攀峰時點延至接近2040年，汽油需求攀峰時點也可能延至遠更久以後。

電動車銷售遭遇壓力

這群分析師指出，電動車市場正面臨幾股逆風，「好幾個歐洲市場都正在縮減電動車補貼，持續的價格戰也已對代工廠獲利造成壓力、並導致新的電動車投資腳步放慢。我們的汽車團隊認為，我們預估今年電動車銷售滲透率將暫停上揚的電動車緩慢採用情境，已變得更有可能成真」。

理論上，若100萬輛電池電動車取代100萬輛內燃機引擎汽車，相當於只會讓每日汽油需求減少2萬桶，雖然汽油燃料需求可能會在2028年前達到高峰，但熱絡的石油需求可能抵銷汽油需求下滑，而且還有餘，多數全球原油需求成長應會來自亞洲新興市場。

高盛也說，全球原油資本支出正在減慢，也促成整體石油價值鏈的中期供應緊俏。

由於中東地緣政治緊張居高不下，及市場預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）6月2日開會將繼續減產，國際油價29日盤中小漲，布蘭特原油7月期貨走揚0.3%至每桶84.46美元，西德州中級原油7月期貨也漲0.4%至每桶80.15美元。

高盛非常看多煉油活動，指稱全球煉油景氣上行循環可能比投資人預期還要久得多，預估2024~2027年的全球煉油產能利用率將遠高於歷史平均水準，因為已有一些煉油廠即將關閉、以及新產能可能延後上線，例如高盛預測中國大陸在2024~2027年的每日需求平均將增加150萬桶，但以目前興建中的煉油產線計算，同期只會新增80萬桶。

高盛分析師也援引Wood Mackenzie最近的一份研究指出，全球約每日360萬桶的煉油產能，長期面臨關閉的高風險，增添未來幾年的煉油產能的緊俏風險。

在煉油品部分，高盛看多蒸餾油的程度遠高於汽油，認為柴油需求高峰要到2034年來會到來，強調中型和重型卡車將形成電氣化的挑戰，航空燃料需求也可望加速到2040年，受惠於全球消費者所得成長穩定提高，中國大陸在這段期間將貢獻超過五成的航空燃料需求成長。