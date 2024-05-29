澳洲上月CPI上揚3.6% 是5個月來最高 降息可能要等15個月後

澳洲4月通膨意外加速。（路透）

澳洲 4月通膨數據意外上升到五個月高點，部分原因是汽油、醫療和假日費用上漲，強化市場對於央行 不會很快降息 的預期。

澳洲統計局周三公布的數據顯示，4月份消費者物價指數（CPI）的年增率是3.6%，高於3月的3.5%，也高於市場預期 的3.4%，

備受關注的核心通膨也由4%升到4.1%。剔除波動較大項目和假日旅遊的CPI保持在4.1%。

但市場反應相當平淡。澳元僅升值0.1%至0.6657美元，對政策敏感的3年期公債期貨再跌2個跳動點（tick），報95.93點。

交換合約將9月升息1碼的可能性從12%小幅提高到20%，擴大押注明年8月或9月之前不會降息。那大約是15個月後。

荷蘭國際集團（ING）亞太地區研究主管Robert Carnell說：「這不是『統計上的巧合』，因為季節性扭曲或供應中斷，導致一、兩個組成部分大幅飆升。」他在數據公布後放棄呼籲今年降息一次。

他補充表示：「2025年該怎樣仍是開放性問題。目前，我們維持一直預期的寬鬆50個基點。但如果不考慮風險已轉移到澳洲央行有可能進一步收緊政策，那我們就不誠實了。」