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泰國內閣新增千億泰銖預算 挹注電子錢包方案

中央社／曼谷28日專電
泰銖。（路透）
泰銖。（路透）

泰國內閣會議今天通過計畫，2024年財政預算案再增加1220億泰銖，將用於挹注「1萬元泰銖電子錢包」的方案。政府預估電子錢包計畫若能在今年第四季執行，經濟成長率可以達到3.3%。

為泰黨（Pheu Thai）在去年國會眾議員選舉期間提出讓每個年滿16歲的泰國公民擁有價值1萬泰銖（約273美元）的電子錢包政策，操刀這項競選政策的賽塔（Srettha Thavisin）去年9月擔任泰國總理後決心貫徹這項政策，以刺激泰國經濟發展。

泰國政府規劃，每個年滿16歲、月收入7萬泰銖以下以及存款未超過50萬的泰國公民將獲得價值1萬泰銖的電子錢包，電子錢包整體預算約6000億泰銖，其中5000億用於發放電子錢包，剩下1000億將用來投資新科技和產業，預算將透過貸款因應。

不過，這項計畫遭到許多經濟學家和企業反對，認為政府必須大量舉債因應，可能造成沉重的債務負擔，以目前泰國經濟狀況來看，無需灑大錢刺激國內消費。由於財源始終無法確認，導致本該在今年2月上路的政策延到年底才能執行。

泰國內閣會議今天通過計畫，2024年財政預算案再增加1220億泰銖，將用於挹注電子錢包的方案，這讓2024年財政預算案達到3.6兆泰銖，相較前一年增加13%，政府的財政赤字增加到8050億泰銖。這筆新增的預算仍須送交國會同意。

賽塔今天表示，政府開始加速執行2024年的財政預算案，今年的經濟成長率應可以超過2.5%。泰國財政部上個月曾預測今年的經濟成長率約為2.4%，但如果電子錢包計畫可以順利在今年第四季執行，經濟成長率可達到3.3%。

泰國 預算 貸款

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