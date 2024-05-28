歐海運巨人MSC以7.22億美元併購挪威航商正式啟動

Gram旗下有18艘汽車運輸船。（取材自Gram 官網）

MSC地中海航運公司正式對挪威Gram Car Carriers啟動先前提出的併購之議，希望拓展汽車運輸事業，看好這個亞洲電動車 外銷大增所帶動的市場。

貨櫃輪巨人MSC上月已表示，計劃透過子公司SAS Shipping Agencies Services以76.4億挪威克朗（約7.22億美元）的價碼，對Gram提出現金收購。

這些計劃已得到MSC董事會一致推薦，也得到Gram相當於56%股東的支持。每股263.69克朗的報價將持續開放至 6 月 26 日。

MSC已從一家小型貨船營運商壯大為一家多元的物流服務商，旗下有830艘貨櫃輪、一家郵輪公司，也提供客運渡輪服務，還擁有內陸與港口碼頭設施。MSC已擁有兩艘汽車運輸船，此次收購將納入Gram所屬18艘船隊。

Gram最近指出，中國過去三年迅速崛起為全球最大的輕型車外銷國，加上南韓 出口強勁成長，日本汽車業也全面復甦，導致2023年遠東地區汽車總出口量較2019年疫情 前水準成長49%。

這家挪威公司表示，長途遠東出口一直是汽車運輸市場的需求主力，亞洲海運量成長之際，汽車船運能仍然有限。

汽車運輸市場的主要競爭對手已在擴增容量，Hoegh Autoliners和Wallenius Wilhelmsen總共訂購大約20艘新船，而法國達飛（CMA CGM）訂購的四艘LNG動力汽車船，第二艘才剛交船。

中國電動車成功外銷海外，比亞迪、奇瑞汽車和上汽集團在內的汽車製造商也紛紛訂購自己的汽車船或和知名航運公司組成合資企業。