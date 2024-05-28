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蘭蔻、雅詩蘭黛香水被點名 BBC臥底供應鏈 揭原料業者非法雇用童工

編譯盧思綸／即時報導
國際知名彩妝企業巴黎萊雅和雅詩蘭黛旗下香水原料供應商遭控非法雇用童工。圖為蘭蔻於法國巴黎百貨公司的招牌。（路透）
國際知名彩妝企業巴黎萊雅和雅詩蘭黛旗下香水原料供應商遭控非法雇用童工。圖為蘭蔻於法國巴黎百貨公司的招牌。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導揭露，國際知名彩妝企業巴黎萊雅（L'Oréal）和雅詩蘭黛（Estée Lauder）旗下香水原料供應商遭控非法雇用童工，違反過去簽署聯合國消除童工承諾書。埃及供應商則喊冤，稱是集團壓低預算，不得已才使用工資低廉的童工，減少成本。

BBC去年臥底潛入香水供應鏈發現，巴黎萊雅旗下的蘭蔻（Lancôme）香水Idôle L'Intense和雅詩蘭黛艾琳系列香水（Aerin Beauty），包含Ikat Jasmine與Limone Di Sicilia，均使用埃及童工採摘的茉莉花原料。茉莉花是香水重要原料，而全球將近半數茉莉花產自埃及。

業內人士透露，少數擁有眾多奢侈品牌的企業壓縮預算，導致供應鏈人力成本非常低。除此之外，業內用來檢查供應鏈的審計系統制度存在嚴重缺陷。

BBC臥底拍攝發現，為香水代工廠供貨的農場中，有相當程度的採摘者是15歲以下兒童。多個消息人士透露，有的兒童在代工廠的農場工作，部分採摘者年齡介於12歲至14歲。

在埃及，15歲以下者在晚間9時至上午7時之間工作是非法的。採摘者一般要在太陽出來前開始工作，以免曝曬造成傷害。

獨立調香師洛達密爾（Christophe Laudamiel）和一些業內人士指出，就是巴黎萊雅和雅詩蘭黛這種企業擁有所有權力，他們制定緊迫的預算，最後成本壓力從代工廠往下轉嫁到彩摘者。

洛達密爾說，品牌企業並不負責採摘者工資，也不管理茉莉花實際價格，這些不在他們的範圍，「市面上的高檔品和採摘者實際拿到的報酬存在很大落差。」

香水品牌和代工廠標榜道德採購，供應鏈的每個雇主也都簽署對聯合國的承諾書，保證遵守安全工作規範和消除童工，實際作為卻背道而馳。

對此巴黎萊雅回應，說他們堅定尊重人權，雅詩蘭黛則表示，已經聯繫供應業者。

供應鏈 預算 聯合國

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