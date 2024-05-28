韓版晶片法今年底到期 但延長實施的機率愈來愈低

預定今年底到期的韓版晶片法，可能會因為兩黨爭鬥而無法及時在今年底前延長。(路透)

南韓 媒體報導，隨著南韓這屆國會將在29日屆期，預定今年底到期的韓版晶片 法，可能會因為兩黨爭鬥而無法及時在今年底前延長，在多國提供晶片投資 補助之際，可能削弱南韓的投資吸引力。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，國會人士27日表示，在國會議員金賀勇1月提議一項延長韓版晶片法的法案後，協商已在規劃與財政委員會陷入停滯。

韓版晶片法會對投資半導體、可充電電池及電動車等國家戰略科技的企業，提供15%~25%的稅務減免，預定今年底到期，儘管有議員希望再延長韓版晶片法六年，續行到2030年，卻都未能在相關委員會過關。

各界開始擔心，即便在新國會再度提出這項法案，也可能因為國家稽核的時程安排，沒辦法在今年內生效，由於美國、日本及中國大陸等主要國家都正全力提供補貼，吸引先進產業，若南韓不再提供稅務優惠，投資競爭力可能降低，因此南韓政府計劃在現行提案法案之外，另外透過一項稅法修正案推動延長韓版晶片法三年。

南韓財長崔相穆28日表示，當局將繼續推動支持晶片業，未來幾個月將在尋求更多業者對「企業加值計畫」的回饋意見後，提出稅務優惠細節，「現在該是討論『加值計畫』具體措施的時候，我們規劃在6、7月有兩次以上的機會，能在提出年度稅法修正案前蒐羅意見」。

南韓2月首度提出這項計畫，希望提振上市企業的價值，但一開始的內容未達市場預期，政府已表示接著將提出減免企業所得稅的計畫，以提高股東報酬與企業股東的股利所得。

此外，為供電給正在興建中的龍仁半導體產業聚落，首爾當局去年10月也提出一項擴大全國電網的專法，希望在總理辦公室下成立擴大電網委員會，並且加快政府選址流程，以縮短電網興建期26個月，但迄今毫無進展，也即將遭廢止。

政府在2022年底提出人工智慧（AI）基本法案，以提供扶植並支持國內AI產業的基石，也可能遭廢止。