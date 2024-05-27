AI帶旺「鋤與鏟」概念股 電力供應、原物料業者受惠

(路透資料照片)

人工智慧（AI ）熱潮一年前席捲華爾街，迄今需求仍方興未艾，除了科技股之外，提供開發AI所需工具的「鋤與鏟」概念股也同受惠。

財力雄厚的企業大舉投資 AI科技，為輝達 等晶片業者帶來暴利，也嘉惠電力供應、原物料等業者。華爾街正留意到此一趨勢。標普500指數的公用事業類股，過去三個月上漲15%，漲幅傲視其他產業。能源和原料類股同期漲幅為4.2%，也優於大盤表現。工業業者的股價也暴漲，受惠於資料中心擴建和翻新。

輝達上周公布財報，上季營收比一年前暴增逾兩倍至260億美元，顯示AI的需求正在升溫。輝達股價今年來已翻倍，徘徊在歷史新高水準。

輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，「下一次的工業革命已展開」，企業與政府將把既有的資料中心轉化為「AI工廠」。

微軟與Meta等科技巨頭正斥資數十億美元採購輝達晶片，並建置基礎設施，以強化AI實力。美國政府也將加入這個行列，參議院的跨黨派組織建議，未來新的聯邦支出應涵蓋上百億美元的AI支出。

紐約人壽投資經濟學家與市場策略師古德溫說：「這是投資機會所在，也就是資料中心營建商、營運商、電力公司與公用事業。」

資料中心的高層說，需求激增，意味著備用發電機、冷卻系統等必要設備的交貨期延長。瑞銀全球財富管理資深美股策略師洛弗爾說：「我們已見到AI交易題材的擴大，已不再光仰賴單一個股。晶片是根基，但不是全貌。」

全球X美國基建開發ETF今年來的報酬率為13%，超越標普500指數11%的漲幅。為資料中心生產供電與冷卻設備的Vertiv控股公司，今年來股價大漲一倍多，上季的新訂單比去年同期暴增60%。Vertiv執行長亞伯塔西說：「AI發展儘管還在初期階段，卻迅速成為我們終端市場普遍的主題。」

生產電力管理設備的伊頓公司，今年股價跳漲42%，為商辦製造電子系統的江森自控，也上漲28%。

若聯準會（Fed）在今年稍晚降息，可望進一步拉抬基礎建設類股股價。近來的股價漲勢，已讓伊頓公司和Vertiv以未來12個月獲利預期估算的本益比高於長期均值，分別達到31倍和40倍；相形下，標普500指數的本益比為21倍。

William Jones財富管理分析師蓋歐表示，AI支出榮景，使工業業者估值攀高的風險不若以往，如今業者已較不受景氣循環影響。他說，伊頓未來五年獲利可望成長近一倍。