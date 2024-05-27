阿根廷總統拚經濟 訪美拜會蘋果庫克等科技大咖

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）4月參訪特斯拉德州超級工廠時，與特斯拉執行長馬斯克合影。 (路透)

阿根廷總統米雷伊拚經濟，五個月內已經第四度訪問美國，本周將在加州拜訪蘋果執行長庫克、OpenAI執行長奧特曼、Google執行長皮伽、Meta執行長祖克柏等科技業領袖，尋求他們投資 阿根廷的可能性。

米雷伊（Javier Milei）辦公室發言人說，米雷伊此行是為「在世界之中，重新定位阿根廷」。阿根廷的科技產業規模在拉丁美洲數一數二。

上個月米雷伊才剛到美國德州參觀特斯拉 （Tesla）工廠，並與特斯拉執行長馬斯克 會面。米雷伊還發表談話，為自己是個自由市場「無政府資本主義者」的信仰辯護。

根據米雷伊排定的行程，截至6月底，他將總共出國訪問八次，次數之多，當地媒體報導，創下所有阿根廷總統就職首六個月內最多次出訪紀錄。米雷伊訪問的國家沒有一個是在南美洲。

國內反對黨政治人物批評米雷伊頻頻出國，有三位國會議員已請警察機關調查他和手下官員是否濫用公帑，其實是以個人身分參加西班牙一個極右派政治會議，卻用公家的錢。

不過民調顯示，阿根廷民眾大約半數滿意米雷伊政府。民調機構CB Consultora主管布提說，米雷伊的人設在全球相當新奇，「我們並不習慣阿根廷總統國際知名，對年輕選民而言，與馬斯克的合照，會有一定的吸引力」。布提認為，要探討的問題是，這樣的名氣，是有助於阿根廷，還是只有米雷伊自己拿到好處。

金融時報指出，分析師表示，國際企業對於投資阿根廷，現階段應該會是暫緩的。阿根廷目前正遭逢20年來最嚴重的經濟危機，年化通膨率在4月時高達289%，3月時的經濟活動年比減少8.4%。

米雷伊上任後，大砍政府支出，停用印鈔機將通膨壓下來，但他還不能確保改革可長期執行下去，因為他的政黨只掌握國會不到15%的席次。

諮詢顧問公司McLarty Associates執行董事麥克基格表示，太多年來的投資氛圍動盪，已經重創阿根廷的國際聲譽，「你在六個月內不能予以改變」。她說，某些產業確實相當興奮，但還不到準備後要扣扳機大反攻的時候。

米雷伊最初推動的兩個法案：削減財政赤字、礦業及其他產業獎勵投資方案，都還在參議院內協商。

米雷伊會晤馬斯克時討論到鋰礦。鋰是電動車電池的關鍵金屬，而阿根廷擁有全球最大蘊藏量。在兩人4月的會面後，馬斯克並沒有宣布任何新的投資計畫。

阿根廷政府也還沒有擬出解除嚴格外匯管制的辦法，目前尚無法確定米雷伊會兌現競選時的改用美元承諾。阿根廷過去一直限制企業將獲利匯出國外。顧問公司M&R主管羅卓古茲指出，因為有著許多前後不一致的狀況，反覆不定讓企業不可能規劃投資。