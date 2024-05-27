日本大企業預期今年日圓將升值 衝擊獲利17億美元

不少日企已假定日圓匯率將走強，進而影響營業利益。(歐新社)

日本 大企業預期匯率 變動衝擊2024年度營業利益的幅度將達到2,667億日圓（約17億美元），逆轉上個年度日圓匯率疲軟帶來匯兌收益的情況。

日經新聞報導，日企已假定日圓匯率將走強，進而影響營業利益。這些公司假定日圓兌美元平均匯率約144日圓，這比目前約156日圓的匯率升值近8%，但上個月的匯率波動已導致許多企業選擇對日圓未來方向進行保守估計。

也因此，如果日圓未如企業預期般大幅升值，那麼企業的獲利情況可望優於預期。

這份涵蓋日經指數中52家公司的調查顯示出企業預期匯率對獲利的影響，其中包含汽車製造和機械等產業的多家出口業者。這些企業預測的營業利益合計將下滑1%，至16兆日圓，但如果排除匯率影響，那麼營業利益將成長1%。

在52家企業中，包含本田 汽車、三菱電機和零件供應商電裝（Denso）等28家預期不利的匯率影響共達4,611億日圓，另外日產汽車、豐田汽車和光學鏡頭業者Olympus等22家企業預期匯率提振獲利的幅度合計達1,944億日圓，還有兩家企業預期匯率零影響。

如果日圓兌美元匯率平均在140至145日圓之間，日本七家主要汽車公司的合計獲利受匯率衝擊的規模將達1,150億日圓。

本田的匯率假定值設在上述區間的低端，本田財務長藤村英司形容「這有點保守」，將導致該公司獲利少了2,010億日圓。他說，「考量到利率環境，我認為下半財年的匯率目標是135日圓」。

機械製造商也認為日圓將走強，例如機具製造商小松製作所預期日圓升值將衝擊獲利280億日圓，導致年度營業利益預期下滑8%；日立建機則預期經調整後營業利益下滑2%。

醬油製造商龜甲萬預測日圓兌美元升值4.4日圓，導致海外獲利減損15億日圓。該公司有九成事業獲利來自海外。

但如果日圓繼續貶值，將有助日企獲利。大和證券估計，日圓兌美元每貶值1日圓，大企業的稅前獲利就會增加0.4%。過去兩個年度，總計協助日企獲利在2022年度合計增加3.88兆日圓、2023年度增加1.83兆日圓。