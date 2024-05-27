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日銀總裁：日央行將謹慎將通膨預期靠攏2%目標

編譯劉忠勇／綜合外電
植田曾表示，只要經濟成長和通膨動吻合日銀本身的預測，日銀有意將利率提高對經濟視為中性的水準。（路透）
植田曾表示，只要經濟成長和通膨動吻合日銀本身的預測，日銀有意將利率提高對經濟視為中性的水準。（路透）

日本銀行（央行）總裁植田和男周一表示，日本將審慎而為，將通膨預期靠攏2%的目標。他表示，經過實施多年的極寬鬆貨幣政策後，日本要準確估算中性利率「尤其困難」。

植田在日銀主辦的研討會致詞表示，日本已「擺脫零利率並在提升通膨預期方面有所進展」。

他說，為了以可持續且穩定的方式實現2%的通膨，日銀「將和其他實行通膨目標架構的央行一樣謹慎行事」。

他也提到：「我們面臨許多和其他央行類似的挑戰，但有些挑戰對我們來說尤其困難。」

植田指出，過去30年短期利率幾乎為零的情況下，要準確估算中性利率尤其困難。

他說：「利率欠缺顯著移動，在評估經濟回應利率變化方面構成極大的障礙。」

植田曾表示，只要經濟成長和通膨動吻合日銀本身的預測，日銀有意將利率提高對經濟視為中性的水準。

日銀政策委員會前委員政井貴子周一接受彭博電視訪問時表示，如果經濟維持現狀，日銀在今年底前有空間升息至0.5%。

政井說：「這實在取決於真實經濟狀況，如果經濟預期保持目前的情況，我認為升息一兩次是可以的，最後升至0.5%左右。」

政井表示，過去兩年物價上漲，企業和家庭的通膨預期已經改變。

她說：「日銀希望確保一切OK，但同時他們又得提防日圓走弱的副作用。」「從好的方面來說，企業有不錯的業績，並且有足夠的能力為未來投資。」

政井表示，日銀需要加強日圓方面的溝通，並提防可能對消費產生的影響。

利率 日本 央行

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