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軟銀備妥銀彈 瞄準每年90億美元AI投資

編譯陳律安／綜合外電
軟銀準備每年投入90億美元，進行AI相關交易。（美聯社）
軟銀準備每年投入90億美元，進行AI相關交易。（美聯社）

軟體銀行（SoftBank）準備每年以近90億美元投資人工智慧（AI），這家日本科技集團同時留有大筆銀彈欲進行規模更大交易，以加速其歷來最激進的轉型。

英國金融時報（FT）報導，軟銀創辦人孫正義一直在宣揚他對AI的信念以及重塑軟銀的必要性，正在物色可能的交易，以支持該集團皇冠上的明珠安謀公司（Arm）。

自從孫正義表示準備展開反擊以來，軟銀在之後12個月內的投資與承諾金額已增逾一倍至89億美元。軟銀說，若找到合適的重磅交易對象，準備維持甚至超越此一投資規模。

軟銀財務長後藤芳光說：「原則上，我們將在投資活動方面維持相同的步調。從現在開始，我們想要擴大投資AI企業。我們之所以把資產負債表保持在非常安全的水準，是希望能做好準備，並保有找到對象時可發動交易的彈性。」

孫正義相信AI會是未來成長的來源，他嘗試重塑軟銀及其願景基金（Vision Funds），以便在他認為的人類下一階段保有重要性。不過，軟銀面臨嚴峻的全球挑戰，微軟、亞馬遜、Google等科技巨頭都已承諾投資數十億美元，與建置AI模型的新創公司合作；而首屈一指的創投業者也尋求與打造AI產品和應用程式的集團交易。

軟銀近年來也在一些大型投資遭逢挫敗，例如對WeWork投入約140億美元，後來這家共享辦公室新創公司步入破產一途。不過，在歷經黑暗時刻後，軟銀已強化其資產負債表，信評機構標準普爾公司以「資產品質改善」為由，將軟銀的評級調升至BB+，為最高的非投資等級。

持續增強的實力使軟銀有能力從事大規模交易，不過後藤芳光也說，不會為了追求交易而讓財務吃緊。

軟銀似乎在加速進行交易，本月主導對英國自駕新創公司Wayve的逾10億美元投資，這是歐洲歷來規模最大的AI交易。

軟銀新事業負責人、願景基金管理合夥人松井健太郎說，基於這樁交易的規模以及這是與AI相關的投資，孫正義本人參與了這樁交易。後藤芳光也列舉了一些能加速AI事業並嘉惠安謀的投資項目，例如發電與資料中心。

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