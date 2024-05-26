高通膨下 400元鳳梨等奢華水果竟受青睞

Rubyglow 鳳梨單價將近400美元，卻仍大受歡迎。（取材自X平台）

通膨壓力揮之不去，再加上失業隱憂，許多人最近花錢格外謹慎。然而，貴如天價的奢華水果竟受到青睞，Rubyglow 鳳梨單價將近400美元，蜜脆蘋果(Honeycrisp apples)、棉花糖葡萄(Cotton Candy grapes)、又大又甜的相撲柑橘(Sumo Citrus)、以及直立養育的日本 草莓等煞費功夫栽培的精緻水果都有忠實粉絲。

拿著400美元享受美食，一般人也許會吃一份頂級魚子醬配上一、二瓶高檔酒，或者在高級餐廳享用有好幾道餐點的套餐。

如今，拿著400美元，有人選擇買一個鳳梨！Rubyglow鳳梨有獨特紅色外表和甜味，加州特級蔬果商Melissa's Produce 將其訂價為395.99 美元。

這一款身價不凡的鳳梨由農產批發商德爾蒙特(Del Monte)花了15年時間開發，今年年初亮相，先在中國上市，最近將觸角轉回美國，想在美國本土市場試水溫，負責銷售的Melissa's Produce以天文數字訂價。

如今訂出高不可攀的天價似乎與市況逆道而行。

沒想到，市場上確實有不少人對頂級奢華水果有興趣，足以讓Del Monte公司有信心把在哥斯大黎加栽種的 Rubyglow鳳梨帶到美國銷售。

荷蘭合作銀行(Rabobank)全球研究團隊的新鮮農產品策略專家賴斯威克(Cindy van Rijswick)認為，消費者願意把錢花在特殊商品上，高檔餐廳、美食一直有小市場。

人們近年來對新水果品種特別感興趣，不惜為蜜脆蘋果、棉花糖葡萄、相撲柑橘、直立種植的日本草莓付高價，如今更渴望求新求變，隨時準備著好大錢買令人興奮的新選擇。

蜜脆蘋果30多年前推出時，蘋果選擇並不多。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)園藝科學系教授盧比 (Jim Luby) 回憶說，當時只有Red Delicious、Golden Delicious等基本款，某些地區另有McIntosh apples蘋果，僅此而已；消費者渴望更多選擇，蜜脆蘋果就在這樣的期盼下出現，香甜清脆而且新穎。

盧比當年也參與蜜脆蘋果開發，由於產量不大，售價很高，卻一直暢銷。

銷售新產品成本高昂，研究人員必須進行培育、雜交，萬一結果令人失望，必須重新開始，一次次嘗試， 耗時又艱苦，接著，植物科學家還得說服栽種者投入資源，一起冒險種植尚未完全通過考驗的新品種。

蜜脆蘋果通過考驗，結果甜美。蘋果新品種開發成功為農產品開發打了強心針，農產新品種不斷增加。荷蘭合作銀行根據農業部資料指出，約10年來，莓果、芒果和酪梨等高價水果每人平均供應量增加，同期間蘋果、香蕉等平價水果供應量持平。

煞費苦心養成的特級水果昂貴卻受青睞，有些甚至被狂熱追捧。

「棉花糖葡萄」2011年上市便迅速火紅；「相撲柑橘」是臍橙、柚子和柑橘的雜交品種，發展相對緩慢，近年卻爆炸成長。

日本的Oishii草莓單價也驚人，放在扁平盒子裡，酷似手工製巧克力松露包裝，即使8粒裝50美元，等候名單仍有數千人。經多輪融資和技術改進，Oishii 成本降低、目前每包約降至10 至14美元。

Del Monte的拿手水果是鳳梨，持續開發新品種。除了新推出的Rubyglow，之前另有Pinkglow鳳梨。

Del Monte 北美行銷副總裁麥凱(Melissa Mackay) 說，Pinkglow是女主人、母親節 禮物，也非常適合在社群平台Instagram 和抖音(TikTok)上亮相，平台主人切開水果、對果肉顏色大加驚嘆、分享評論，發揮影響力。

Pinkglow一開始售價約50美元，如今網上售價介於8到29美元，單價仍偏高。

花大錢買特級水果，值得嗎？Melissa's Produce在網站上將最新的Rubyglow描述為「稀有寶石」和「奢華水果的頂峰」，並補充，對美食家來說，這是令人難忘的禮物。

Melissa's Produce公關總監特舒勒(Robert Schueller)坦言宣傳活動不算完全成功，一個月內大約售出一半，買主包括拉斯維加斯的餐廳；他說，這款頂級水果有市場，但非大眾市場。

為引起更多關注，Melissa's Produce主動找美食影響人士助陣。在社群媒體分享食譜和美食花絮的廚師科利(Bo Corley)是其中一人，他說，通常吃太多鳳梨最後會有苦澀餘味，吃Rubyglow不會有這種感覺。

但是，科利明確表示，Rubyglow不值得花400美元購買。

科利覺得人們花大錢買Rubyglow除了為了鳳梨本身的味道，也為了絢麗外觀，預料今年聖誕節、感恩節會出現在熟食盤中，富人們可能以此炫耀。