海運缺櫃問題短期難解、加價搶艙再起 6月貨櫃運價看漲

全球貿易的完美風暴正導致各地船運貨櫃運能短缺，造成海運費率暴漲。（路透）

船運旺季開始、船商因紅海危機而繞道、以及亞洲天候不佳，正形成全球貿易的完美風暴，導致各地船運貨櫃運能短缺，造成海運費率暴漲，隨著美國零售商準備迎接開學返校季、並積極為年底購物季備貨，運費預料將繼續上衝。

CNBC報導，這些因素正在衝擊關鍵航線的貨物流動，航商正跳過一些港口、或縮短港口停泊時間，不收空貨櫃，以讓船舶及時交貨。

Xeneta海運費率顯示，現貨市場運費正在飆漲，現貨和合約運價的價差日益擴大，Xeneta船運分析師史陶絲柏爾（Emily Stausbøll）指出，長短期運價的價差愈大，貨物被拒載的可能性就愈高，而這已在發生，這將讓人想起新冠疫情 期間運能短缺的混亂情境，「類似當時，一些貨攬業者現在也正被敦促支付溢價，以確保艙位」，遠東到美西航線的線貨運價可能超越今年稍早紅海危機時的高點。

Xeneta的早期數據顯示，運價將在6月初進一步上漲。DHL自1月以來便因為船舶必須繞道而警告貨櫃短缺問題，因為船舶載運貨櫃的航行時間拉長，致使這些貨櫃難以再被裝載，中國、馬來西亞及新加坡 的港口天候不佳，也使可再裝載的貨櫃進一步減少。

DHL Global Forwarding美洲海運主管艾勒布蘭德（Goetz Alebrand）表示，許多航線的艙位空間不足以滿足市場需求，「亞洲－拉美、跨大西洋航線、亞洲－歐洲等航線全都經歷艙位限制」，「這些（艙位）短缺正在影響特定地點、部分航商以及特定類型的設備」，例如重慶港上周遭遇40呎貨櫃短缺。

Freightos研究部門主管列文（Judah Levine）說，航商3、4月還能用閒置船舶或其他航線的船隻，協助抵銷更長航程的影響，讓貨櫃以每周離港船期在多數港口間移動，「但這也代表市場上沒有多餘運能」。

東亞港口4月底的不良天候也造成進一步延誤，這也是主要航商跳過一些港口、或縮短在目的港滯港時間的原因之一，這也代表載回中國的空櫃減少。

列文說，最近從中國出口的需求增加、載回空櫃數量減少，意味著託運人開始發現很難在一些出口重鎮找到空櫃，「即便需求水準並非極高，但船舶運能已相當緊繃，最近的需求增加就足以推升費率，缺櫃問題惡化，又只會再推升運價」。

物流供應商已警告託運人缺櫃問題。Orient Star集團通知客戶表示，由於長期壅塞、空船航行（blank sailing）、南美執行關稅致使需求增加等因素，航商正遭遇嚴重的設備短缺，導致大量貨物延誤，市場上的艙位也可能會更加緊俏。

全球貨櫃海運龍頭地中海航運公司（MSC）已宣布，5月15~31日運往美西港口的40呎貨櫃新費率為每只8,000~10,000美元。萬海也已表示，將為「艙位保證」收取溢價。

Honour Lane船運公司（HSL）也通知客戶，「運費大漲」可能使市場衝上新冠疫情後的高點，「在現貨運價持續飆漲之際，從亞洲出發的運能持續緊縮」，已允許航商收取在新冠疫情期間的「鑽石級運價」。HSL指出，由於美國經濟依然健全，這些逆風近期不會改善，隨著美國今年零售銷售預料將成長2.5%~3.5%，該公司預期目前市場趨勢和艙位處境至少將持續到6月。

物流經理人已表示，為避免美國東岸和墨西哥 灣港口2月開始的勞資協商會延誤船運，今年的船運旺季可能從7月提前到6月。