我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

輝達「地表最強AI晶片」量產提前出貨 市場驚喜

財經新聞組／綜合報導
輝達「地表最強AI晶片」GB200系列現已進入量產。（路透資料照片）
輝達「地表最強AI晶片」GB200系列現已進入量產。（路透資料照片）

輝達（NVIDIA）22日於財報會議釋出財報與展望優於預期、股票分割、加發股息，及目前的Hopper系列與將問市的新款Blackwell系列晶片需求續強等喜訊，強調訂單動能至明年無虞，破除市場疑慮，並透露GB200已進入量產，廣達、鴻海等供應鏈喜迎大利多。

輝達執行長黃仁勳指出，其「地表最強AI晶片」GB200系列現已進入量產，本季開始出貨，下季放量，量產出貨時程比業界預期的第3季甚至年底更進一步提前，市場大為驚喜。

輝達22日盤後股價應聲大漲逾6%，首度站上1,000美元大關，創歷史新高價，23日早盤大漲逾10%。法人認為，黃仁勳揭露GB200最新動態，為供應鏈後市定調，廣達、鴻海最先受惠，將提前迎接GB200商機爆發期。

輝達公布止於4月28日的年度第1季（上季）淨利年增645%、達148.8億美元，創新高，經調整後每股盈餘成長461%、達6.12美元，都超越預期，營收也符合預期約260億美元區間。展望本季，輝達預估計營收可達280億美元，也超乎分析師預期。

此外，黃仁勳並高喊：「下一場工業革命已經開始」，該公司與各國的公司合作，將傳統的資料中心，轉型為加速運算，並建立新型態的資料中心，也就是AI工廠，並生產出新的大宗商品，也就是AI。透過導入AI，幾乎可為各行業帶來顯著生產力提升。

黃仁勳說，輝達的資料中心業務增長，是受到Hopper平台上生成性AI訓練與推論需求強勁所推動，「我們正處於下一波增長的邊緣」。

談到最新推出的Blackwell系列晶片，包括B200、GB200等產品，黃仁勳表示，客戶正對輝達施加龐大壓力，希望該公司能快點出貨，而輝達也加足馬力，相關產品已邁入生產階段，本季會開始出貨，對應客戶的資料中心將在第4季度建成。他強調：「今年就會看到輝達賺進大量Blackwell平台相關營收」。

輝達 黃仁勳 AI

上一則

美股最錢線/大選逼近 民眾看空股市 對經濟更悲觀

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

黃仁勳看好AI生成影片 帶動更多輝達晶片需求

黃仁勳看好AI生成影片 帶動更多輝達晶片需求
Nvidia財報釋五利多 宣告新工業革命開始 助攻台積、工業富聯明年展望

Nvidia財報釋五利多 宣告新工業革命開始 助攻台積、工業富聯明年展望
黃仁勳是攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術

黃仁勳是攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術
黃仁勳去年大加薪60%至3400萬 是英特爾CEO兩倍多

黃仁勳去年大加薪60%至3400萬 是英特爾CEO兩倍多

熱門新聞

美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。(美聯社)

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

2024-05-21 22:05
英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。美聯社

輝達財報無力回天 道指挫逾600點 表現今年最糟

2024-05-23 16:44

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒