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中國「重感冒」全球企業都遭殃 唯有這國一枝獨秀

編譯陳律安／綜合外電
中國經濟颳起逆風，影響全球各大產業。 （美聯社）
中國經濟颳起逆風，影響全球各大產業。 （美聯社）

日經新聞編製的數據顯示，全球企業的獲利在今年第1季下滑，為這三季來首見，原因是中國經濟颳起逆風，影響遍及化學、鋼鐵、工具機等產業。

不過，受惠於生成式人工智慧（AI）的興起，美國的科技巨頭與半導體企業上季獲利均見增長，凸顯全球經濟已更加倚賴美國。

日經整理QUICK FactSet等來源的企業業績與財測，發現美國、日本、中國、歐洲約2.46萬家上市企業，在第1季的淨利年減6%至1.11兆美元，而在17個產業類別中，九個產業獲利有所成長，低於去年第4季的11個。這2萬多家企業占全球逾九成的股市市值。

在上季，中國企業淨利年減約10%；占當地上市企業約四成獲利比重的銀行業，受到為拯救房地產業的低利率衝擊。中國上季的新屋銷售劇減約30%，不動產業者萬科也爆發財務危機。

日經指出，中國面臨的經濟麻煩，正影響其他國家與各大產業。儘管中國化學品的需求不振，當地業者仍增加產能，導致全亞洲化學品供應過剩。

中國鋼鐵供應過剩，也導致日本製鐵和南韓浦項鋼鐵的獲利下滑。作為全球資本投資風向球的工具機產業，上季的獲利也銳減14%。

相較下，受惠於AI的企業蓬勃成長。資訊科技業者上季的獲利躍增13%、電子產業獲利勁增26%。

Google母公司字母、蘋果、Meta、亞馬遜、微軟上季業績均躍升，只有蘋果除外。亞馬遜的淨利激增逾兩倍，受益於旗下雲端服務業績暢旺。

亞馬遜 日本 AI

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