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11年來首見 日公債殖利率升破1% 市場押注日銀7月升息

編譯黃淑玲、劉忠勇／綜合報導
日本10年期公債殖利率22日觸及1%。（路透）
日本10年期公債殖利率22日觸及1%。（路透）

日本10年期公債殖利率22日升破1%大關，為11年來首見，反映市場對日本銀行（央行）可能在未來幾個月採取進一步緊縮措施的預期，持續增強。但投資人對持有政府公債的態度也漸趨謹慎。

日本10年期公債殖利率一度上漲3.3個基點，升至1.007%，創2013年4月以來最高水準。日本20年期與30年期公債，最近也都升到十年高點。日本通膨率現在已經有兩年時間高於央行的2%目標。

1%是個重大關卡，因為這原是日銀進行殖利率曲線管控（YCC）時的參考點。利率交換市場現在反映的價格顯示，日銀有66%的機率會在7月底的利率會議上再次升息。而3月日銀終止負利率並取消YCC時，預期7月升息的機率只有14%。

瑞穗證券策略師大森昭樹說，如果市場預期利率要調高，日本公債殖利率就會上升，特別是10年期公債。他預測未來幾周，10年期日本公債殖利率有可能走高至1.2%。

不過日本美銀證券的匯率和利率策略部門認為，日本公債殖利率升破1%後，日圓兌美元依舊走軟，在156.2附近徘徊，短期內美日利差仍超過5%，套利交易仍將大行其道，日圓仍欲振乏力。

而日圓貶值已成日本經濟一大包袱的證據，從最新公布的貿易數據可見一斑。22日公布的數據顯示，日本4月進口回升，反映日圓貶值推高進口價值，也使4月出現兩個月首見的貿易逆差。

日本4月出口年增8.3%，進口年增幅也是8.3%，但貿易餘額轉為逆差4,625億日圓（30億美元）。

其中汽車出口成長17.8%，晶片製造設備出口成長28.2%，半導體在內的電子零件出口成長20.4%。石油進口成長13.1%，飛機進口大增293.7%。進口則受到原油和飛機的拉抬。

按地區劃分，對美國和中國的出口分別成長8.8%和9.6%，對歐洲出口下降2%。

貿易逆差反映了日圓疲軟帶來的經濟影響加劇。調查發現多數日本業者反映，日圓貶值問題大於助益，迫使他們漲價將上揚的原物料成本轉嫁給客戶。

殖利率 日本 央行

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