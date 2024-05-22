Q1全球智慧手機處理器 聯發科第1、高通蘋果列二三

華為海思在2024年中國家電及消費電子博覽會展台。（華為海思官網）

市場研究機構Canalys發布今年第1季全球智慧手機處理器（AP）市場顯示，聯發科以驚人的1.141億顆出貨量，穩坐39%市占的頭把交椅，而華為 海思出貨量為800萬顆，市占已達到2.7%，排名第6。

高通 以7,500萬顆出貨量排名第2。蘋果則以4,900萬顆出貨量，穩固其第三的寶座。

值得注意的是，紫光展銳異軍突起，以2,600萬顆的出貨量，年增64%，以驚人增速成為前五大智慧手機處理器廠商中，增速最快的黑馬，並排名第4。

相比之下，排名第5的三星，出貨量雖達1,800萬顆，年減18%，顯露出些許疲態。排名第6的華為海思，出貨量雖然僅為800萬顆，但在去年同期幾乎為零的背景下，已顯示出強勁的復甦勢頭，市占已經達到2.7%。

以上述各家智慧手機處理器廠商的出貨量占比，按第1季總出貨量2.921億顆計算來看，聯發科、高通、蘋果、紫光展銳、三星、海思、谷歌，市占分別為39%、25.7%、16.8%、8.9%、6.2%、2.7%、0.7%。需要指出的是，Canalys的圖表上僅給出了前四家廠商的大致市占數字。

此次海思麒麟系列手機晶片 的回歸成為第1季市場的一大亮點。隨著Mate 60系列的上市，麒麟晶片正式回歸市場，並在第1季已有多款搭載麒麟晶片的華為手機上市。

中國科技網站「中關村在線」報導，無論是出貨量還是銷售額，紫光展銳最大的客戶是傳音，也就是在非洲市場非常受歡迎的陸企。之後是realme和聯想。目前紫光展銳主要依賴海外市場，特別和傳音合作，極大的提高了紫光展銳的出貨量。