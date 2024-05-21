再度示警 指中國工業策略對全球造成威脅 葉倫籲各國合作因應

財長葉倫再度警告，中國的工業政策已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。 （路透）

財政部長葉倫 21日再度警告，中國的工業策略已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。這也是G7財政部長本周在義大利集會時將討論的議題之一。

葉倫在德國法蘭克福金融與管理學院獲頒榮譽博士學位，並發表演說，她重申，美國並不打算實施反中政策；但也表示，中國的行動對全球經濟構成威脅，需要各國協力因應。

美國及歐洲必須合作，反制中國的超額工業產能；她並警告，廉價中國產品出口浪潮，是全球經濟的重大威脅。

葉倫指出，「中國的工業政策可能似乎與我們相隔甚遠，但如果我們不做出策略性且一致性的反應，我們國家與全世界的企業存活都可能陷入風險之中」。

美國希望能藉由歐、美共同陣線，令中國相信最大的貿易夥伴準備對中國產品設置貿易障礙，阻止中國電動車 、電池及太陽能板壟斷西方市場。

她指中國正致力於壟斷清潔能源科技及其他產業，表示這項企圖心「也可能阻止世界各國建立一些能夠帶動本身經濟成長的產業，包括新興市場國家」。

美國上周宣布對中國多項產品開徵或提高關稅 ，可能對歐洲造成壓力，也將設法抑制中國對歐出口。歐洲官員已在考慮對中國汽車加徵關稅。歐洲進口的電動車中，有37%來自中國，包括中國廠牌與特斯拉車款，以及德國汽車公司旗下中國廠所生產的電動車。

歐盟執委會正在調查從中國進口的電動車接受政府補助的情況，最快可能從今年7月對中國電動車開徵臨時性關稅，不過遠比美國的100%要低。