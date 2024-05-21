我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

史島市議員提案籲設特別工作組 嚴打霸房現象

再度示警 指中國工業策略對全球造成威脅 葉倫籲各國合作因應

編譯任中原／綜合外電
財長葉倫再度警告，中國的工業政策已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。 （路透）
財長葉倫再度警告，中國的工業政策已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。 （路透）

財政部長葉倫21日再度警告，中國的工業策略已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。這也是G7財政部長本周在義大利集會時將討論的議題之一。

葉倫在德國法蘭克福金融與管理學院獲頒榮譽博士學位，並發表演說，她重申，美國並不打算實施反中政策；但也表示，中國的行動對全球經濟構成威脅，需要各國協力因應。

美國及歐洲必須合作，反制中國的超額工業產能；她並警告，廉價中國產品出口浪潮，是全球經濟的重大威脅。

葉倫指出，「中國的工業政策可能似乎與我們相隔甚遠，但如果我們不做出策略性且一致性的反應，我們國家與全世界的企業存活都可能陷入風險之中」。

美國希望能藉由歐、美共同陣線，令中國相信最大的貿易夥伴準備對中國產品設置貿易障礙，阻止中國電動車、電池及太陽能板壟斷西方市場。

她指中國正致力於壟斷清潔能源科技及其他產業，表示這項企圖心「也可能阻止世界各國建立一些能夠帶動本身經濟成長的產業，包括新興市場國家」。

美國上周宣布對中國多項產品開徵或提高關稅，可能對歐洲造成壓力，也將設法抑制中國對歐出口。歐洲官員已在考慮對中國汽車加徵關稅。歐洲進口的電動車中，有37%來自中國，包括中國廠牌與特斯拉車款，以及德國汽車公司旗下中國廠所生產的電動車。

歐盟執委會正在調查從中國進口的電動車接受政府補助的情況，最快可能從今年7月對中國電動車開徵臨時性關稅，不過遠比美國的100%要低。

電動車 關稅 葉倫

上一則

路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

下一則

美股漲得華爾街分析師措手不及 紛紛上修年底目標價

延伸閱讀

對億萬富豪開徵全球富人稅？葉倫打回票

對億萬富豪開徵全球富人稅？葉倫打回票
葉倫再提產能過剩 中外交部：奉勸美方摒棄虛偽和雙標

葉倫再提產能過剩 中外交部：奉勸美方摒棄虛偽和雙標
拜登今對中國加徵關稅？ 葉倫：希望北京勿大動作報復

拜登今對中國加徵關稅？ 葉倫：希望北京勿大動作報復
葉倫：拜登大幅調高中國商品關稅 北京可能大動作回應

葉倫：拜登大幅調高中國商品關稅 北京可能大動作回應

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
有「股神」之稱巴菲特旗下投資公司波克夏周三公布第1季持股變化時，可能透露自2023年下半年開始積累的「神秘」 股票。(路透)

巴菲特旗下波克夏買了哪支神秘股票？ 巴隆周刊這樣猜

2024-05-13 22:05

超人氣

更多 >
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘
速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅