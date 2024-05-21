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Nvidia競爭對手想合力翻轉其軟體覇主地位 但是難啊

編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）競爭對手和大客戶想合力開發軟體，翻轉該公司軟體獨覇地位。圖中為Nvidia執行長黃仁勳。（路透）
輝達（Nvidia）競爭對手和大客戶想合力開發軟體，翻轉該公司軟體獨覇地位。圖中為Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

輝達（Nvidia）的競爭對手和最大客戶正聯手支持一項由OpenAI主導的軟體開發計畫，希望取代Nvidia的Cuda，以便協助AI開發商擺脫價格昂貴、排長隊等待才能到手的Nvidia晶片。但是打造有競爭力的AI晶片都已經很難了，更何況是打造整個軟體生態系統並讓用戶「搬家」，看來Nvidia在未來的許多年仍能稱霸AI高效運算領域。

金融時報報導，業內人士說，Nvidia晶片的最大優勢是花近20年時間開發出來、加速繪圖晶片運算以供AI應用的Cuda，這形成競爭對手難以跨越的強大「護城河」。

Meta、微軟和Google等多家公司的工程師都參與開發開源的Triton。一開始時，Trition只支持Nvidia的GPU，但現在已經支持超微的MI300，不久之後還將支持英特爾的Gaudi和其他加速晶片。

由於大多數AI系統和應用已在Nvidia的Cuda上運行，開發人員要為其他處理器（例如超微的MI300、英特爾的Gaudi 3，或亞馬遜的Trainium）重寫這些系統和應用，費時又有風險。

在倫敦的AI新創公司TitanML的聯合創辦人Meryem Arik說：「我們在AI生態系統裡看到很多Cuda鎖定，這使得利用非出自Nvidia的硬體變得非常困難。」TitanML最初使用Cuda，因去年GPU短缺，改用Triton重寫產品，已贏得一些想避免「Cuda稅」的新客戶。

Triton不是挑戰Nvidia軟體優勢的唯一嘗試。英特爾、Google、安謀（Arm）和高通（Qlualcom）等都是UXL) Foundation的成員，該聯盟正開發基於英特爾開源平台OneAPI的Cuda替代方案。

另外，曾在蘋果、特斯拉和Google工作過的知名資深工程師Chris Lattner，推出針對AI開發商的程式語言Mojo，主打「毋須Cuda」。

不過，花旗分析師估計，就算Triton和Mojo有競爭力，很難迅速打破Nvida在未來許多年的市場主宰地位：到2030年，Nvidia的生成式AI晶片市占有率估從81%降到63%，仍然逾半。

AI 晶片 Google

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